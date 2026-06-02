Marta Kostjuk pääses esimest korda slämmiturniiri poolfinaali

Tänavu liivahooajal suurepärast tennist näitav Kostjuk murdis otsustavas setis kõik neli Svitolina pallingut ning lõpetas tunni ja 51 minutit kestnud mängu esimeselt matšpallilt. Kostjuk tegi kohtumise jooksul rohkem äralööke (33:23), aga ka rohkem lihtvigu (37:25).

Varem pole 23-aastane tennisist slämmiturniiridel nelja parema hulka jõudnud. Senine tipp oli 2024. aasta Austraalia lahtiste veerandfinaal. Kusjuures neljast eelmisest suure slämmi turniirist vaid ühel jõudis ta avaringist edasi.

Nüüd ootab teda nelja parema hulgas Mirra Andrejeva (WTA 8.), kes sai vähem kui tunniga jagu rumeenlannast Sorana Cirsteast (WTA 18.) 6:0, 6:3. 19-aastane Andrejeva pääses poolfinaali teist korda - ta jõudis Pariisis nii kaugele ka kahe aasta eest.