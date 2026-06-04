Maailma 114. reket jahmatas tenniseavalikkust finaalikohaga

24-aastane Chwalinska oli esimese seti kiires lõppmängus taga 2:4, aga lõpetas seti viie punktivõiduga järjest. Teises setis murdis poolatar 5:4 ette ja vormistas enda servigeimiga võidu.

Tänavuse turniiri suurimale üllatajale tõi edu eksimuste vältimine, sest kui Šnaider tegi 36 lihtviga, siis tema vaid 17. Äralööke oli neil praktiliselt võrdselt: Šnaideril 33, Chwalinskal 32.

Ühtlasi sai poolatarist alles teine kvalifikatsioonist alustanud mängija, kes jõudnud tennise profiajastul suure slämmi turniiri finaali. Esimene oli 2021. aasta USA lahtistel võiduka lõpuni läinud Emma Raducanu.

Tegemist oli tema esimese põhitabeli etteastega Roland Garrosi väljakutel ning naistest on varem oma debüüdil kohe finaali jõudnud vaid Evonne Goolagong (1971) ja Chris Evert (1971).

Samuti on ta alles kolmas mängija, kes jõuab oma esimese WTA turniiri finaali kohe suure slämmi turniiril. Varem on Raducanu kõrval sama suutnud ka Venus Williams 1997. aasta USA lahtistel.

Esikohamatšis läheb ta vastamisi maailma edetabelis kaheksandat kohta hoidva Mirra Andrejevaga, kes pole samuti varem suure slämmi turniiri finaalis mänginud.