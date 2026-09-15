KUULA | "Võimla": kas vollekoondises läks midagi valesti või ongi tase selline?

Vikerraadio spordisaates "Võimla" tuli sel nädalal juttu Eesti meeste võrkpallikoondise muredest, tippkergejõustikust ja tennisest. Saates vahetasid mõtteid Maarja Värv, Tarmo Tiisler ja Juhan Kilumets.

Eesti meeste võrkpallikoondis kaotas Euroopa meistrivõistlustel Taanile üllatavalt kindlalt. Kas miski on läinud väga valesti või ongi Eesti koondise tase selline?

Robert Virves astus Tšiilis veel ühe pika sammu WRC2 maailmameistritiitli suunas.

Budapestis toimunud hooaja viimane kergejõustiku tippvõistlus pakkus efektset vaatemängu ka areeni kõrval. Mida uuest võistlusest ja selle elujõulisusest arvata?

Tennise suure slämmi aasta lõppes USA lahtiste meistrivõistlustega. Kes on tänavuse tenniseaasta suurimad särajad?

Juttu tuleb ka maratoninädalavahetusest ja hispaanlase võiduga lõppenud Vueltast.