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Rüütel ja Üprus saavutasid Euroopa karikaetapil viienda koha

Sulgpall
Helina Rüütel
Helina Rüütel Autor/allikas: Eesti Sulgpalliliit/Oleg Hartsenko
Sulgpall

Leedus toimunud sulgpalli Future Series Euroopa karikaetapil said Eesti mängijatest parima koha Helina Rüütel ja Ramona Üprus, kes jõudsid naiste paarismängus veerandfinaali.

Rüütel ja Üprus võitsid 16 parema seas esimese paigutusega Austria paari Sarah Dlapka ja Lena Rumpoldi 21:13, 21:8. Veerandfinaalis pidid nad aga kolmes geimis tunnistama Rootsi paari Nathalie Wang ja Cecilie Wang paremust 17:21, 21:16, 21:18, vahendab badminton.ee.

Segapaarismängus alustasid Mikk Õunmaa ja Ramona Üprus turniiri teise asetusega. Esimeses ringis võitsid nad Poola paari Butkust ja Szulskat 21:16, 18:21, 21:12. Kaheksandikfinaalis mingi vastamisi Ilja Nicolussi ja Lena Rumpoldiga Austriast. Eestlased võitsid esimese geimi 21:19, ent järgmised kuulusid vastastele 7:21 ja 14:21.

Nicolussi ja Rumpold tulid hiljem ka turniiri võitjateks. Kristjan Kaljurand ja Helina Rüütel jäid avaringis alla esimese paigutusega Šveitsi paarile Nicolas ja Julie Franconvillele 18:21, 15:21.

Põhiturniiril jõudsid teise ringi veel meeste paarismängus Kristjan Kaljurand ja Raul Käsner. Eesti paar alistas avamängus Horsemani ja Lee Inglismaalt 21:15, 21:18. Teises ringis kaotati taanlastele Jesper Christensenile ja Otto Reilerile 18:21, 12:21.

Meeste üksikmängus jäi Tauri Kilk avaringis alla hilisemale finalistile Sang Uk Ahnile 20:22, 14:21. Raul Must mängis end kolme võiduga kvalifikatsioonivõistluselt põhiturniirile, kus kohtus Kim Linelliga Rootsist ja pidi tunnistama vastase 21:16, 22:24, 21:17 paremust. Marti Joost alustas samuti kvalifikatsioonist, kus ta sai esmalt võidu Poola mängija üle, kuid jäi seejärel kolmes geimis alla Miguel Estevele Hispaaniast.

Toimetaja: Henrik Laever

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