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Igonen tegi tabeliliidri vastu seitse tõrjet

Jalgpall
Matvei Igonen
Matvei Igonen Autor/allikas: Degerfors IF
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise väravavahi Matvei Igoneni koduklubi Degerfors kaotas Rootsi kõrgliigas esmaspäeva õhtul 0:2 tabeliliidrile Siriusele.

Eesti koondise väravavaht tegi mängu jooksul Flashscore'i andmete kohaselt kuus tõrjet ning hoidis 75. minutil ära Degerforsi kolmeväravalise kaotusseisu, kaitstes edukalt Neo Jonssoniga silmitsi olles üks-ühele olukorra, kirjutab Soccernet.

Degerfors on 21 vooru järel Rootsi kõrgliigas 14. kohal, mis hooaja lõpus tähendaks üleminekumänge. Koha võrra kõrgemal on võrdselt punkte kogunud Kalmar, valitsev Rootsi meister Mjällby edestab neid vähema mängu juures vaid kahe punktiga. Tabeliliider Sirius hoiab võidu abil Djurgardeniga seitsmepunktist vahet.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Henrik Laever

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