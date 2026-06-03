Maailma 114. reket murdis Prantsusmaa lahtistel nelja parema sekka

Veerandfinaalis alistas maailma edetabelis 114. real paiknev Chwalinska 7:6 (3), 6:3 neutraalse lipu all mängiva Anna Kalinskaja (WTA 24.).

Avasetis kaotas Chwalinska kohe enda servigeimi, aga võitis seejärel viis geimi järjest, asudes 5:1 juhtima. Karjääri jooksul teist korda slämmiturniiril veerandfinaalis mänginud Kalinskaja suutis siiski seisu viigistada ja sett läks kiiresse lõppmängu, kus Chwalinska võitis 2:3 seisust viis punkti järjest, kindlustades setivõidu.

Teises setis oli koguni kuus servimurret, kuni Chwalinska vormistas 6:3 setivõiduga esimesel matšpallil võidu. Chwalinska on Pariisis alles teine kvalifikatsioonist alustanud naine, kes on poolfinaali jõudnud.

"Ma ausalt öeldes ei tea, mis toimub. Iga mäng on minu jaoks üsna pöörane. Olen väga tänulik," ütles emotsionaalne Chwalinska pärast matši. "Olin mõistagi närvis, see on loomulik, aga püüdsin enda mängule keskenduda ja mul on hea meel, et sain sellega hakkama."

"Püüan võita igat mängu, mida mängin, aga ma ei keskendu enesekindlusele, sest mängin maailma parimate mängijatega, ma ei võrdle ennast nendega," jäi Pariisi väljakuil kaheksa mängu järjest võitnud Chwalinska tagasihoidlikuks.

24-aastane Chwalinska jõudis noorteklassis koos Iga Swiatekiga Austraalia lahtistel paarismängus finaali, aga naiste seas kaasmaalannaga sarnast läbimurret ei õnnestunud teha. Esimest korda jõudis ta slämmiturniiril kvalifikatsioonist põhitabelisse 2022. aastal Wimbledonis, teist korda mullu Austraalia lahtistel ning kolmandat korda nüüd Pariisis.

Seejuures 2022. aasta Wimbledoni ajal avaldas Chwalinska, et alates 2019. aastast võitles ta depressiooniga ja võttis seetõttu 2021. aastal aja tagasi, teadmata, kas ta üldse kunagi profitennisesse naaseb. "Alguses oli raske isegi kodust lahkuda, aga siis veetsin aega enda pere ja sõpradega ning see aitas," rääkis ta toona. "Proovisin jooksmist, aga see mulle ei meeldinud. Siis proovisin poksi ja see oli tore. Ja umbes kolm kuud hiljem otsustasin uuesti tennist proovida. Astusin väljakule ja mõtlesin, et äkki võiksin ikkagi jälle harjutama hakata ja eks näis, mis sellest tuleb."

Pariisis ütles Chwalinska ajakirjanikele, et tema tänavuse hooaja suurim eesmärk oli edetabelis saja parema sekka jõuda, selle eesmärgi on ta nelja parema sekka pääsemisega juba täitnud – ta kerkib vähemalt 30. kohale.

Chwalinska poolfinaalivastase selgitavad maailma esireket Arina Sabalenka ja esimest korda slämmiturniiri veerandfinaalis mängiv Diana Šnaider (WTA 23.). Tabeli alumisel poolel jõudsid poolfinaali ukrainlanna Marta Kostjuk (WTA 15.) ja neutraalse lipu all mängiv Mirra Andrejeva (WTA 8.).