19-aastane Mirra Andrejeva võitis karjääri esimese slämmiturniiri

19-aastane Andrejeva oli esimeses setis 2:3 taga, aga võitis siis neli geimi järjest ja nende jooksul teenis Chwalinska vaid neli punkti. Teises setis põrutas venelanna 5:0 juhtima ja võitis seti 6:2, mis tõi talle karjääri esimese suure slämmi tiitli.

Andrejeva tegi suurepärase turniiri, mille jooksul loovutas vaid ühe seti - teises ringis jäi ta hispaanlanna Marina Bassols Ribera vastu null-üks taha. Alates neljandas ringis ei saanud aga keegi tema vastu üheski setis enam kui kolm geimivõitu.

Juba mitu aastat lubavat arengut näidanud Andrejevast sai ühtlasi noorim Prantsusmaa lahtiste naisüksimängu võitja enam kui 30 aasta jooksul. Viimati suutis seda veelgi nooremalt 1992. aastal Monica Seles.

Seni polnud ta slämmiturniiridel finaali jõudnud: tunamullu pääses Andrejeva Pariisis poolfinaali, mullu Pariisis ja Wimbledonis veerandfinaali. Küll on tema nimel kaks WTA 1000 taseme turniirivõitu: mullu Dubais ja Indian Wellsis.

Talle finaalis alal jäänud Chwalinska teekond oli veelgi tähelepanuväärsem. Poolatarist sai alles teine kvalifikatsioonist alustanud mängija, kes jõudnud tennise profiajastul suure slämmi turniiri finaali. Esimene oli 2021. aasta USA lahtistel võiduka lõpuni läinud Emma Raducanu.