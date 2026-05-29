X!

Swiatek sai edasi ja kohtub suurepärases hoos konkurendiga

Tennis
Iga Swiatek
Iga Swiatek Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Tennis

Tennise naiste maailma kolmas reket Iga Swiatek alistas kaasmaalanna Magda Linette (WTA 73.) 6:4, 6:4 ja pääses Prantsusmaa lahtistel kaheksandikfinaali.

24-aastane Swiatek jäi avasetis 0:2 taha, murdis siis ette 3:2, kuid Linette tasakaalustas kohe järgmises geimis seisu. Seisul 4:4 kaotas Linette aga veel ühe servigeimi ja seejärel ka vastase oma.

Teise seti alguses murdis Swiatek kohe juhtima ja seisuks 4:1 ka kahe murdega peale. Ehkki ühe murde sai Linette tagasi, siis enamaks ta suuteline ei olnud ja Swiatek marssis 16 hulka.

Swiatek tegi pisut vähem äralööke (13:17), aga vähem ka lihtvigu (17:26). Võiduni aitas teda ka paremus teisel servil, kus ta võttis 59 protsenti punktidest. Linette vaid 29 protsenti.

Järgmises ringis ootab teda liivahooaega suurepäraselt alustanud ukrainlanna Marta Kostjuk (WTA 15.), kes sai jagu šveitslannast Viktorija Golubicist (WTA 82.) 6:4, 6:3.

Kostjuk on viies naine sel sajandil, kes alustanud liivaväljakutel 15 WTA-taseme võiduga järjest. Korra on seda varem suutnud ka Swiatek ise - 2022. aastal.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

tenniseuudised

14:50

Swiatek sai edasi ja kohtub suurepärases hoos konkurendiga

28.05

Sabalenka, Gauff ja Osaka teises ringis ei vääratanud

28.05

Kurnatud Sinner ilma ei süüdista: asi oli minus, ma ei tundnud end hästi

28.05

44-aastane Serena Williams planeerib Wimbledoni eel tippsporti naasta

28.05

Kuumas närbunud suursoosik Sinner sai Prantsusmaa lahtistel üllatuskaotuse

28.05

Glinka mängis otsustavas setis eduseisu maha

28.05

Mölder ja Ojakäär said avaringist kindlalt edasi

27.05

Zverev lükkas maailma 43. reketi kindlalt kõrvale

27.05

Djokovic jõudis Prantsusmaa lahtistel kolmandasse ringi

27.05

Maailma teine reket Rõbakina langes Pariisis konkurentsist

27.05

Noor tšehhitar ei peatanud Swiatekit

27.05

Sinner sai 30. võidu järjest

26.05

Glinka pääses Moldova Challengeril teise ringi

26.05

17-aastane prantslane pääses kodusel slämmiturniiril teise ringi

26.05

Sabalenka lubas hispaanlannale kolm murret, aga alustas Pariisis võiduga

multimeedia

sport.err.ee uudised

16:42

Team Estonia noorsportlaste toetusprogrammi valiti 11 sportlast

16:12

Kullamäe klubi ei suutnud pärast poolajapausi Žalgirise kannul püsida

15:47

Jõesaare klubi võitis finaalseeria avamängu

15:25

USA osariikide võimud nõuavad FIFA-lt kohtu ees aru

14:50

Swiatek sai edasi ja kohtub suurepärases hoos konkurendiga

14:11

Argentina teatas MM-koosseisu, mõistagi valikus ka Messi

13:49

Eesti neljapaat sõudis MK-etapil kohaga poolfinaali

13:06

Võidukas nooleviskaja Kruusvee tegi Eesti dartsi ajalugu

12:47

MK-sarja üldvõitja Jeanmonnot käis planeeritud operatsioonil

12:28

Suri mitmekordne Stanley karikavõitja Claude Lemieux

11:38

Kregor Hermeti karjäär jätkub Prantsusmaal

10:58

Jaapanis juhib Evans, Jürgenson oma seltskonna kolmas

10:23

Eesti sai õiguse korraldada jäähoki MM-i esimese divisjoni A-grupi turniir

10:12

Finaalseerias kolm väravat löönud Kubassova tuli taas Ungari meistriks

09:44

Mihkels kahetseb viimases kurvis tehtud otsust

09:17

Reedel selgub Eesti korvpallimeister

08:48

NBA lääne finaalseeria läheb otsustavasse mängu

08:11

Mai Narva sai EM-il esimese kaotuse

00:14

Norra pidas Läti survele vastu ja pääses esmakordselt MM-i poolfinaali

28.05

Võrkpallikoondise debütant kerkis võidumängus Läti vastu resultatiivseimaks

loetumad

00:14

Norra pidas Läti survele vastu ja pääses esmakordselt MM-i poolfinaali

28.05

Suri teenekas rattasportlane ning treener Ants Jeret

28.05

Soome hokikoondis jõudis MM-il kolmeaastase pausi järel medalimängudele

28.05

Kuumas närbunud suursoosik Sinner sai Prantsusmaa lahtistel üllatuskaotuse

28.05

Venemaa jäähokikoondis jõudis enda sõnul naasmisele lähemale

28.05

Enden: peatreener peab peeglisse vaatama, kaotada tuleb ka osata

10:58

Jaapanis juhib Evans, Jürgenson oma seltskonna kolmas

28.05

Eesti rekordimees kiitis TV 10 etapil noori: võitja aeg oli ulmeline!

08:48

NBA lääne finaalseeria läheb otsustavasse mängu

10:23

Eesti sai õiguse korraldada jäähoki MM-i esimese divisjoni A-grupi turniir

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo