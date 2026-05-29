Swiatek sai edasi ja kohtub suurepärases hoos konkurendiga

24-aastane Swiatek jäi avasetis 0:2 taha, murdis siis ette 3:2, kuid Linette tasakaalustas kohe järgmises geimis seisu. Seisul 4:4 kaotas Linette aga veel ühe servigeimi ja seejärel ka vastase oma.

Teise seti alguses murdis Swiatek kohe juhtima ja seisuks 4:1 ka kahe murdega peale. Ehkki ühe murde sai Linette tagasi, siis enamaks ta suuteline ei olnud ja Swiatek marssis 16 hulka.

Swiatek tegi pisut vähem äralööke (13:17), aga vähem ka lihtvigu (17:26). Võiduni aitas teda ka paremus teisel servil, kus ta võttis 59 protsenti punktidest. Linette vaid 29 protsenti.

Järgmises ringis ootab teda liivahooaega suurepäraselt alustanud ukrainlanna Marta Kostjuk (WTA 15.), kes sai jagu šveitslannast Viktorija Golubicist (WTA 82.) 6:4, 6:3.

Kostjuk on viies naine sel sajandil, kes alustanud liivaväljakutel 15 WTA-taseme võiduga järjest. Korra on seda varem suutnud ka Swiatek ise - 2022. aastal.