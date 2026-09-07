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Swiatek kaotas Zhengile ja jääb tänavu slämmitiitlita

Tennis
Iga Swiatek
Iga Swiatek Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Tennis

Tennise USA lahtiste naisüksikmängu neljandas ringis langes konkurentsist poolatar Iga Swiatek (WTA 8.), kes jäi alla hiinlannale Zheng Qinwenile (WTA 121.) 5:7, 3:6.

Seejuures oli esimene sett kummalise käiguga, kuna Swiatek murdis ette 5:0, aga Zheng võitis seejärel seitse geimi järjest. Seisul 5:2 raiskas poolatar kaks sett-palli ja seisul 5:4 veel ühe.

Teises setis hoidsid mõlemad oma servi, kuni Zhengil õnnestus 4:3 ette murda. Seisul 5:3 raiskas hiinlanna kolm matšpalli, aga realiseeris neljanda ja tagas koha kaheksa seas. Swiatek võttis teises setis ka ühe arstipausi, aga väljakul ei näinud tal suurt probleemi olevat.

Kuigi 23-aastane Zheng on langenud hetkel maailma edetabelis esisajast välja, siis eelmise aasta suvel hoidis ta koguni neljandat kohta. Edu USA lahtistel pole samuti midagi ootamatut, kuna ta jõudis veerandfinaali ka 2023. ja 2024. aastal.

Kauaaegne maailma esinumber Swiatek on 2022. aastal USA lahtised ka võitnud, kuid järgnevatel turniiridel on kahel korral jäänud laeks veerandfinaali ja kahel korral neljas ring. Tegemist on esimese aastaga pärast 2021. aastat, kui poolatar ei võida ainsatki slämmiturniiri.

Koha veerandfinaalis tagas ka maailma viies number Mirra Andrejeva, kes oli üle Austria esindajast Anastasia Potapovast (WTA 25.) 5:7, 6:4, 6:3.

Toimetaja: Siim Boikov

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