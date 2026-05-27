Noor tšehhitar ei peatanud Swiatekit

Swiatek alistas teises ringis 20-aastase tšehhitari Sara Bejleki (WTA 35.) poolteist tundi kestnud mängu järel 6:2, 6:3.

Swiatek juhtis küll kogu matši vältel, kuid Bejlek sundis teda mängima mitut pikka geimi ja suutis kokku neljal korral poolatari servi murda. Swiatek ise kasutas 11 murdevõimalusest ära seitse.

Prantsusmaa lahtiste neljakordne võitja läheb 32 parema seas vastamisi kas kaasmaalase Magda Linette'i (WTA 73.) või lätlanna Jelena Ostapenkoga (WTA 31.). Ostapenko on seejuures alistanud Swiateki kõigis kuues senises omavahelises matšis.