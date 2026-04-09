Eesti saalijalgpallikoondis läheb püüdma kohta MM-i põhiringis

Eesti saalijalgpallikoondise eesmärk on kodusel, Jõhvis 11.-14. aprillini toimuval maailmameistrivõistluste eelturniiril pääseda kahe parema hulka, mis tagaks koha põhiturniirile.

Eesti (Euroopa reitingu 47.) vastasteks on laupäeval Norra (35.), pühapäeval Iisrael (40.) ja pärast esmaspäevast puhkepäeva teisipäeval toimuvas viimases voorus Kreeka (32.). Eesti osalusel peetavad kohtumised algavad kell 19. Päeva teine paar mängib kell 13.

"Meie maksimumeesmärk on turniir võita, miinimumeesmärk on pääseda alagrupist edasi ehk saada teine koht," sõnas pärast esmaspäevast esimest Eesti koondise Jõhvi spordihallis toimunud treeningut koondise treener Dmitri Skiperski, nentides, et edasipääsuta jäämine oleks pettumus.

"Norra vastu käibki praegu põhiline ettevalmistus, sest see on meie esimene vastane, keda me teame ka tänu sellele, et aasta alguses sai nendega peetud kontrollmänge. Eks palju sõltubki kohe esimesest kohtumisest, mis loob aluse kogu ülejäänud turniirile. Teist ja kolmandat mängu oleks juba palju kergem mängida, kui saame avakohtumises positiivse tulemuse," ütles Skiperski.

Kui Norraga on Eestil kirjas sellest aastast viik ja kaotus, siis ülejäänud kahe vastasega on mängitud vaid korra.

Kreekaga kohtus Eesti 2022. aasta kevadel MM-i eelvalikturniiril Moldovas, kus eestlaste kaotusenumbrid olid 2:5.

Ainus kohtumine Iisraeliga oli Eestil 2013. aastal, kui Andorras toimunud EM-i valikturniiril kaotas Eesti tulemusega 2:5.

Valikturniiriks valmistumine algas tavatult vara

Eesti alustas MM-i ettevalmistustsüklit juba augustikuus, kui Tallinnas kaotati Soome meistrile Akaa Futsalile 2:9 ja Eesti meistrile Tallinna FC Bunker Partnerile 2:6.

Septembris võistles Eesti koondis Horvaatias toimunud sügisturniiril, kus kaotati Montenegrole 3:4 ning viigistati San Marinoga 0:0 ja Maltaga 4:4.

Novembris peeti Thbilisis kaks maavõistlusmängu Gruusiaga, mis kaotati 0:5 ja 1:10.

Aasta lõpetati sõprusturniiriga koduväljakutel, kui Jõhvis kaotati Soome B-koondisele 0:4 ja Tallinnas alistati Gibraltar 3:2.

Nagu eespool juba mainitud, mängiti 24. ja 25. jaanuaril Norraga: Sillamäel kaotati 4:5, kuid päev hiljem Tallinnas viigistati 2:2.

27.-28. veebruaril oli koondisel kavas kolme treeninguga laager Sakus.

21. ja 22. märtsil koguneti taas Sakus treeninglaagriks ja selle käigus võideti Soome esiliiga klubi Tervakosken Pato 5:2.

"Enam-vähem sama tuumikuga saime läbida kogu ettevalmistustsükli ja see on meie koondise tugevaks küljeks. Nõrkuseks võib lugeda seda, et veel eelmisel nädalal mängisid mitmed koondislased Eesti meistrivõistluste poolfinaalmänge ja koondise mängud peavad näitama, kuidas nad on suutnud neist taastuda," ütles koondise treener Dmitri Skiperski.

MM-i eelvalikturniirile saab Eesti välja panna 14 mängijat. "Koondise vaateväljas on olnud peaaegu kolmkümmend mängijat ehk konkurents oli täiesti olemas," ütles Skiperski.

Treener kiitis võistluskoha valikut. "Oleme siin mänginud Kõrgõzstani ja Soomega ning siin oli metsik publiku kaasaelamine. Loodan et nii saab olema ka sel korral. Tore, et Jõhvis leiti võimalus pea nädalaks ajaks anda saal võistluste käsutusse. Tean ka, et Jõhvis on olemas jalgpallimuuseum, mida koondisega on plaanis külastada," sõnas Skiperski.

Võistlussüsteem on Euroopas kolmeetapiline

Kokku mängib eelturniiril 24 meeskonda, kes on jagatud kuude neljaliikmelisse alagruppi. Eesti kuulub F-alagruppi, mis alustab oma mängudega kõige hiljem.

Igast eelturniiri alagrupist pääseb edasi kaks meeskonda, kellele põhiturniiril lisandub 24 koondist. Põhiturniiri 36 meeskonda loositakse tosinasse kolmeliikmelisse alagruppi 19. mail. Põhiturniiril mängitakse kodus-võõrsil-süsteemis selle aasta lõpus ja järgmise aasta alguses.

Põhiturniirilt pääseb eliitringi 20 meeskonda, kes loositakse järgmise aasta 20. mail viide neljaliikmelisse alagruppi. Eliitringi mängud peetakse järgmise aasta sügisel.

48st valikturniiri alustanud Euroopa koondisest pääseb finaalturniirile 7 meeskonda.

Enim võite on Brasiilial

11. saalijalgpalli maailmameistrivõistlused peetakse 24 meeskonna osavõtul 7.-29. oktoobrini 2028. aastal. Korraldusõigusele kandideerivad Prantsusmaa, Indoneesia, Kuveit, Maroko ja Hispaania. Korraldajariik peaks selguma sel aastal.

Kümnest seni välja mängitud meistritiitlist kuus on saanud Brasiilia (1989, 1992, 1996, 2008, 2012, 2024), kes 2024. aastal Usbekistanis peetud finaalturniiril alistas esikohakohtumises teist korda järjest finaalmängus tulemusega 1:2 kaotusekibedust tundma pidanud Argentina, kel on ette näidata üks kuldmedal aastast 2016.

Ühe kulla on saanud ka Portugal (2021. aastal, kui finaalturniiri võõrustas Leedu), kahel korral on maailmameistriks kroonitud Hispaania (2000, 2004).

Kõigil kümnel korral on finaalturniirile jõudnud Brasiilia, Hispaania ja Argentina. Kokku on finaalturniiri koht ette näidata 54 riigi koondisel.

Eestil on kirjas 1 võit ja 14 kaotust

Kümnest senipeetud maailmameistrivõistlusest on Eesti osalenud viie MM-i valikturniiril.

2008. aasta MM-i valikturniiril, mis toimus sama aasta veebruari lõpus ja märtsi alguses, kaotas Eesti Bosnias ja Hertsegoviinas Hollandile 0:13, Bosniale ja Hertsegoviinale 1:12 ja Leedule 0:7.

2012. aasta MM-i eelvalikturniiri võõrustas Eesti 2011. aasta oktoobris Kiilis. Eesti kaotas Türgile 3:4, Albaaniale 3:5 ja Soomele 0:4.

2016. aasta MM-i eelvalikturniiril käis Eesti 2015. aasta oktoobris Küprosel, kus Lätile kaotati 2:6, Küprosele jäädi alla 1:4, kuid saadi ka koondise jaoks ajalooline võit, kui viimases voorus saadi 0:1 kaotusseisust 2:1 jagu Armeeniast.

2021. aasta MM-i eelvalikturniiri mängud peeti 2019. aasta jaanuari lõpus ja veebruari alguses. Eesti mängis Bulgaarias, kus kaotati Hollandile 1:4, Bulgaariale 2:3 ja Montenegrole 0:4.

2024. aasta MM-i eelvalikturniiril 2022. aasta aprillis kaotas Eesti Moldovas Kreekale 2:5, Moldovale 0:2 ja Šveitsile 3:9.