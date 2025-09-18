X!

Eesti saalikoondis kaotas Montenegrole ühe väravaga

Jalgpall
Eesti saalijalgpallikoondise koosseis Montenegro vastu.
Eesti saalijalgpallikoondise koosseis Montenegro vastu. Autor/allikas: Eesti Jalgpalli Liit
Jalgpall

Eesti saalijalgpallikoondis alustas neljapäeval Horvaatias toimuvat Futsal Week turniiri kohtumisega Montenegro vastu. Kuigi Eesti läks mängu juhtima ja suutis ka kaheväravalisest kaotusseisust välja tulla, tuli vastu võtta napp 3:4 kaotus.

Mäng algas vastaste survega ja Eesti väravavaht Mark Boskin pidi tegema mitu head tõrjet. Eesti asus juhtima 8. minutil, kui teeniti penalti, mille realiseeris Denis Vnukov. Kohe pärast seda tabas Montenegro ohtlik löök latti, kuid 12. minutil jõudis vastane enda soovitud väravani: Eestil sai viis viga täis, mistõttu määrati Montenegrole kümnelt meetrilt karistuslöök, mis ka realiseeriti. Vaheajale mindi 1:1 viigiseisul, vahendab jalgpalliliit.

Teise poolaja alguses jätkus Montenegro hea minek ning 24. minutiks olid nad eestlastele veel kaks väravat löönud. Esmalt realiseeriti kauglöök ja seejärel näidati täpsust nurgalöögi järgses olukorras – pall jõudis esimese värava autorini ning kuna terava löögi järel tegi nahkkera veel mitu põrget, leidis see kindlalt tee võrku. Eesti vähendas vahet 29. minutil, kui skoori tegi Edwin Stüf. Eesti kolmas värav sündis 38. minutil, kui kauglöögist viigistas seisu Raul Rebane. Samal minutil lõi Montenegro oma neljanda värava, mis jäi mängu viimaseks.

Lisaks Montenegrole mängib Eesti turniiril San Marino ja Maltaga. Järgmine kohtumine ootab Eesti koondist ees reedel, 19. Septembril, kui Eesti aja järgi kell 19.15 minnakse vastamisi San Marinoga. 

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

23:23

Eesti saalikoondis kaotas Montenegrole ühe väravaga

20:48

Eesti jalgpallikoondis kukkus FIFA edetabelis, esikoha hõivas Hispaania

18:38

Ametlik: Jose Mourinho naasis kodumaale

15:50

Balti liiga põhiturniiri viimane mäng jääb eestlannade haigestumise tõttu ära

09:31

Naiste meistriliigas lõppes Flora neli aastat kestnud kaotuseta seeria

00:07

Kapten van Dijk päästis kiire kaks-null edu maha mänginud Liverpooli üleminutitel

17.09

Kiirelt juhtima asunud Flora sai Levadiast jagu Uuendatud

17.09

Tõugjas: Vallner läks natuke penaltipunkti katki tegema, aga valelt poolt

17.09

VIDEO | Kuraksini väravad panid aluse Flora võidule

17.09

Portugali meedia: Mourinho jõudis kokkuleppele Lissaboni suurklubiga

sport.err.ee uudised

23:23

Eesti saalikoondis kaotas Montenegrole ühe väravaga

22:48

Kaldvee ja Lill katsetavad kodusel MK-etapil uusi kive

22:22

Kalev/Cramo pesamuna: pean kõvasti vaeva nägema ja tööd tegema, et midagi saavutada

21:59

ETV spordisaade, 18. september

21:07

Kotsari koduklubi kaotas ka Kalev/Cramole

20:48

Eesti jalgpallikoondis kukkus FIFA edetabelis, esikoha hõivas Hispaania

20:10

Tiitlikaitsja Itaalia pääses sõelmängudele, olümpiavõitja langes konkurentsist

19:39

Rahvusvahelise autoliidu presidendiks pürgib 28-aastane šveitslanna

18:58

Team Estonia saab riigilt kaks miljonit eurot lisaraha

18:38

Ametlik: Jose Mourinho naasis kodumaale

18:15

Eesti tennisetippudel oli võidukas mängupäev

17:54

Viljandi HC alustab teekonda Balti liigas

17:35

MM-debüüdiks valmistuv Enok: Thiamiga võistelda on ikka suur asi

16:58

VIDEO | Sydney McLaughlin-Levrone ohustas 40 aasta vanust maailmarekordit

16:36

McLaughlin-Levrone püstitas 400 meetri jooksus võimsa MM-rekordi Uuendatud

16:30

Kolmikhüppe kuninganna pikk valitsemisaeg lõppes Tokyos

16:10

Meeste odaviskes rändasid esmakordselt kõik medalid väljaspoole Euroopat

15:50

Balti liiga põhiturniiri viimane mäng jääb eestlannade haigestumise tõttu ära

15:08

Pihela: oleks tore finaalis üle kahe aasta rekordit parandada

14:43

Elisabeth Pihela pääses MM-il lõppvõistlusele

loetumad

16:36

McLaughlin-Levrone püstitas 400 meetri jooksus võimsa MM-rekordi Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

14:43

Elisabeth Pihela pääses MM-il lõppvõistlusele

10:14

100 meetri jooksu olümpiahõbe liitus dopingumängudega

08:56

Klubid eesotsas Klavaniga küsisid valitsuselt treeneritele palgatõusu

17.09

Tartu Ülikool sai Kotsarita Yokohamast jagu

17.09

Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja Uuendatud

16:10

Meeste odaviskes rändasid esmakordselt kõik medalid väljaspoole Euroopat

17.09

Kiirelt juhtima asunud Flora sai Levadiast jagu Uuendatud

16.09

Seitsmevõistluse täht tülitseb alaliiduga: meil on tõendid, et ta valetab

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo