Eesti saalikoondis kaotas Montenegrole ühe väravaga

Mäng algas vastaste survega ja Eesti väravavaht Mark Boskin pidi tegema mitu head tõrjet. Eesti asus juhtima 8. minutil, kui teeniti penalti, mille realiseeris Denis Vnukov. Kohe pärast seda tabas Montenegro ohtlik löök latti, kuid 12. minutil jõudis vastane enda soovitud väravani: Eestil sai viis viga täis, mistõttu määrati Montenegrole kümnelt meetrilt karistuslöök, mis ka realiseeriti. Vaheajale mindi 1:1 viigiseisul, vahendab jalgpalliliit.

Teise poolaja alguses jätkus Montenegro hea minek ning 24. minutiks olid nad eestlastele veel kaks väravat löönud. Esmalt realiseeriti kauglöök ja seejärel näidati täpsust nurgalöögi järgses olukorras – pall jõudis esimese värava autorini ning kuna terava löögi järel tegi nahkkera veel mitu põrget, leidis see kindlalt tee võrku. Eesti vähendas vahet 29. minutil, kui skoori tegi Edwin Stüf. Eesti kolmas värav sündis 38. minutil, kui kauglöögist viigistas seisu Raul Rebane. Samal minutil lõi Montenegro oma neljanda värava, mis jäi mängu viimaseks.

Lisaks Montenegrole mängib Eesti turniiril San Marino ja Maltaga. Järgmine kohtumine ootab Eesti koondist ees reedel, 19. Septembril, kui Eesti aja järgi kell 19.15 minnakse vastamisi San Marinoga.