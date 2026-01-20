X!

Eesti saalijalgpallikoondis mängib Norraga Sillamäel ja Tallinnas

Eesti saalijalgpallikoondis peab eeloleval nädalavahetusel maavõistlusmängud Norraga, kellega varem pole kohtutud. Sama meeskonnaga ollakse kevadel vastamisi maailmameistrivõistluste eelvalikturniiril.

Eesti – Norra mängudest esimene peetakse laupäeval Sillamäe spordikompleksis. Pühapäeval on mängupaigaks Tallinna Sõle spordikeskus.

Euroopa reitingus 47. kohal olev Eesti pidas viimati mänge detsembris. Jõhvis kaotati Soome B-koondisele 0:4. Kaks päeva hiljem alistati Tallinnas Ervin Stüfi, Denis Vnukovi ja vastaste omaväravast 3:2 Gibraltar, kes on Euroopa reitingus Eestist astme võrra kõrgemal.

"Sõidame Eestisse, et valmistuda aprillis toimuvateks MM-valikmängudeks. Jätkame seda, millega alustasime kodus Taaniga vahetult enne jõule. Põnev on mängida Eestiga, eriti arvestades seda, et kohtume valikmängudes ka nendega," ütles alaliidu kodulehel Norra koondise treener Kenneth Rakvaag. 

Euroopa edetabelis 33. kohta hoidev Norra ja reitingus 31. kohal olevale Taanile avakohtumise võitis Taani 6:0, kuid kaks päeva hiljem võitis Norra 3:2.

Algselt olid Eesti ja Norra kohtumised kavas oktoobris, kuid tol korral norrakad loobusid.

Norra ja Eesti loositi detsembrikuus ühte alagruppi 2028. aasta maailmameistrivõistluste eelvalikturniiril, kus lisaks neile on veel Kreeka (reitingu 30.) ja Iisrael (40.). Järgmisse ringi pääseb kaks paremat meeskonda. Vahemikus 6.-15. aprillini toimuva turniiri toimumispaika pole UEFA veel kinnitanud.

Eesti koosseis

Väravavahid
Mark Boskin (10.07.1988) – Tallinna FC Bunker Partner 78/3
Artjom Tikhonov (16.03.2007) – Tallinna FC Qarabag 6/0

Väljakumängijad
Edwin Stüf (30.07.1989) – Tallinna FC Bunker Partner 45/5
Raul Rebane (18.08.1994) – Tartu Ravens Futsal 40/2
Artur Bõstrov (02.09.1991) – Tallinna FC Bunker Partner 36/5
Lehar Savikink (05.05.1990) – Tartu Ravens Futsal 30/2
Denis Vnukov (01.11.1991) – Tallinna FC Bunker Partner 30/19
Pavel Rubel (21.01.1991) – Tallinna FC Bunker Partner 26/5
Mikko Matinaro (05.01.1988) – Tervakosken Pato (FIN) 22/4
Roman Bažkov (03.09.2005) – Sillamäe/Jõhvi Silla FC Phoenix 21/4
Mark Ivanov (06.02.1994) – Tallinna FC Bunker Partner 19/0
Raul Männi (16.02.2006) – Sillamäe/Jõhvi Silla FC Phoenix 17/1
Eduard Desjatski (10.06.1999) – Tartu Ravens Futsal 10/3
Märten Männiste (05.08.2001) – Saku Sporting 6/0
Martin Valkiainen (29.07.2003) – Saku Sporting 2/0
Kristjan Kalamees (03.01.2007) – Narva United FC 0/0

Peatreener: Mikko Kytölä

Norra koosseis

Väravavahid
Andreas Ajer – Gamle Oslo
Sondre Enlid – Utleira IL

Väljakumängijad
Even Kvalvær – Utleira IL
Tobias Schjetne – Sjarmtrollan IL
Andreas Økland – Utleira IL
Lars Røttingsnes – KFUM Oslo
Oskar Andreassen Jr. – Utleira IL
Arne Holter – Gamle Oslo
Christopher Moen – Slask Wroclaw
Tobias Lind – Sjarmtrollan IL
Sindre Welo – Utleira IL
Ole Løkken – KFUM Oslo
Magnus Johansen – Utleira IL
Sindre Eggen – Sjarmtrollan

Peatreener: Kenneth Rakvaag

Toimetaja: Rene Kundla

