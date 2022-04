Eesti saalijalgpallikoondis kaotas Kreekale

Euroopa saalijalgpallireitingus 45. kohta hoidva Eesti ja 36. kohal oleva Kreeka kohtumist läksid kreeklased kuue minutiga 2:0 juhtima, kuid pärast Eesti peatreeneri Dmitri Skiperski time-out'i suudeti kohe kolmas sööt väravaks realiseerida. Täpne oli Deniss Vnukov, söödupunkti sai Maksim Babjak.

Poolaja keskel taastasid kreeklased kaheväravalise eduseisu, kuid 2.10 enne poolaja lõppu lõi värava Mikk Laas, kes lõi väravasse palli, mille oli kukkumise pealt temani toimetanud Marek Naal.

Teise poolaja 2. ja 11. minuti väravatest suurenes Kreeka vahe juba kolmele väravale – 5:2. See jäi ka lõppseisuks, kuigi Eestil oli 35. minuti keskel hea võimalus vahet vähendada, kuid kapten Ervin Stüfi penalti suutis vastaste väravavaht tõrjuda.

F-grupi avavooru teises kohtumises on kolmapäeva õhtul vastamisi Šveits (Euroopa reitigu 38.) ja Moldova (25.).

Neljapäeval kohtuvad Šveits – Kreeka ja Moldova – Eesti ning laupäeval on vastamisi Eesti – Šveits ja Moldova – Kreeka.

Kui Kreekaga mängis Eesti saalijalgpallikoondis esimest korda, siis Moldovaga on tehtud 2015. aastal viik ning Šveitsile on samal aastal kaotatud 5:7.

Eelvalikturniirilt pääseb järgmisesse ringi igast kuuest alagrupist kaks paremat meeskonda. Põhiturniirile on juba koha kindlustanud 24 meeskonda, tõsi küll, neist Euroopa reitingus teist kohta omav Venemaa on praegu tabelis tärniga ehk tema osalemine on küsimärgi all.

Euroopa kvalifikatsiooniturniirilt pääseb 2024. aasta MM-i finaalturniirile kuni seitse meeskonda.

Viimati peeti saalijalgpalli MM eelmisel sügisel Leedus ja siis võitis finaalis Portugal Argentinat 2:1 ja pronksimängus oli Brasiilia 4:2 parem Kasahstanist.



Eesti saalijalgpallikoondis MM-i eelvalikturniiril

Väravavahid

Nikolai Pulkkinen (09.01.1988) - Tallinna FC Cosmos, 25 mängu/0 väravat

Dmitri Gabenko (09.04.2002) - Viimsi FC Smsraha, 2/0

Väljakumängijad

Edwin Stüf (30.07.1989) - Viimsi FC Smsraha, 20/4

Igor Vassiljev (26.12.1989) - Viimsi FC Smsraha, 17/3

Maksim Babjak (10.12.1993) - Tallinna FC Cosmos, 16/4

Ervin Stüf (03.12.1990) - Viimsi FC Smsraha, 13/5

Lehar Savikink (05.05.1990) - Tartu Ravens Futsal, 9/0

Artur Makarov (16.10.1992) - Viimsi FC Smsraha, 8/1

Temari Nuuma (09.04.1996) - Tartu Ravens Futsal, 8/0

Marek Naal (10.01.1993) - Tallinna FC Cosmos, 7/4

Denis Vnukov (01.11.1991) - Tallinna FC Cosmos, 6/1

Mikk Laas (30.09.1990) - Tartu Ravens Futsal, 6/0

Mark Ivanov (06.02.1994) - Tallinna FC Cosmos, 5/0

Joonas Kartsep (13.11.1997) - Tartu Ravens Futsal, 5/0

Peatreener: Dmitri Skiperski

Abitreenerid: Marko Arge, Kert Küttis

Füsioterapeut: Tanel Kaseorg

Mänedžer: Freddy Karpov