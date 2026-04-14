Galerii: Eesti saalijalgpallikoondis kindlustas vägeva võiduga edasipääsu

Eesti saalijalgpallikoondis lõpetas koduse MM-valikturniiri eelringi kaotuseta, kui alistas teisipäeval Jõhvis täismaja ees turniiril parimat asetust omanud Kreeka 4:3. Sellega saavutati alagrupis teine koht, mis tõi Eesti koondisele esmakordselt edasipääsu MM-valiksarja põhiturniirile.

Esimeses kahes mängus viigipunkti (Norraga 0:0 ja Iisraeliga 4:4), teeninud Eesti koondis jäi kümnendal minutil kaotusseisu, kui kreeklased suurepärase rünnakuga juhtima läksid. Vastus tuli viis minutit hiljem, kui Eesti harutas külaliste kaitse lahti ning Mikko-Petteri Matinaro viigistas seisu.

Esimene poolaeg lõppes 1:1 viigiseisul, aga Eesti läks teise poolaja esimesel minutil juhtima, kui kreeklaste värskelt sisse vahetatud väravavaht puterdas Denis Vnukovi ambitsioonika keskjoonelt löögi väravasse.

Kreeka suutis 24. minutil viigistada, kui kapten Marios Ntatis oma teise tabamuse kirja sai, aga Vnukov ei jäänud talle alla, kui saatis kaks minutit hiljem palli nurgalöögist esimese puutega kreeklaste väravavõrku. Kreeka jahtis seejärel viigiväravat, kuid Eesti kaitseliin püsis tugev.

Kohtumise 37. minutil sai Raul Männi vastase söödule niivõrd õnnelikult jala vahele, et pall veeres üle terve väljaku Kreeka tühja väravasse.

Pool minutit hiljem tõi Dimitrios Anastasopoulos külalised taas ühe värava kaugusele, aga Eesti pidas otsustavatel hetkedel vastu ning teenis kodupubliku ees vägeva 4:3 võidu.

Rekordilise kaotusteta ametlike mängude seeria neljamänguliseks kasvatanud Eesti sai revanši neli aastat tagasi Kreekalt Moldovas peetud MM-i eelvalikturniiril saadud 2:5 kaotuse eest. Kaks korda ongi Eesti ja Kreeka kohtunud. Eelmises MM-i valiktsüklis said eelturniirilt edasi nii Kreeka, Iisrael kui ka Norra ehk Eesti oli F-alagrupi meeskondadest tol korral ainus, kes edasi ei saanud.

Alagrupi võitis Norra

F-grupi esikoha sai kaks võitu (Kreekaga 3:2 ja Iisraeliga 5:2) ja ühe viigi (Eestiga 0:0) teeninud ning seitse punkti kogunud Norra.

Teisena pääses põhiturniirile just võõrustaja, kes sai kolme mänguga viis punkti. Eesti sai MM-i eelvalikturniirilt edasi kuuendal katsel. Eelmistelt turniiridelt oli ette näidata 14 kaotust ja 1 võit. Esimesest ringist pole Eesti kunagi edasi saanud ka EM-idel.

Iisrael jäi nelja punktiga (viik Eestiga 4:4 ja võit Kreeka üle 4:2) kolmandaks. Turniiril paremat asetust omanud Kreeka ei suutnudki punktiarvet avada.

Turniirieelse asetuse järgi oleks pidanud olema paremusjärjestus Kreeka (32.), Norra (35.), Iisrael (40.) ja Eesti (47.). Eelvalikturniiri järel tõusis Norra 32. kohale, Kreeka langes 38. kohale, Iisrael säilitas 40. koha ja Eesti tõusis 45. kohale.

Miniturniiri parimad väravakütid olid nelja tabamusega Denis Vnukov ja Iisraeli koondise ründaja Itzhak Halevy.

Kolm mängijat jagasid kahe tabamusega 3.-5. kohta, teiste seas ka Norra väravavaht Andreas Ajer, kes Kreeka vastu tehtud tabamuse pühendas südamliku tervitusega oma kodus last ootavale naisele.

Sarnaselt Eestiga tegi ajalugu Põhja-Iirimaa

Lisaks Norrale ja Eestile said eelvalikturniirilt edasi Läti, Leedu, Albaania, Andorra, Taani, Kosovo, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Põhja-Iirimaa ja Rootsi.

Sarnaselt Eestiga polnud varem ei UEFA ega FIFA turniiridelt alagrupist edasi saanud Põhja-Iirimaa.

Reitingu põhjal pääsesid otse põhiturniirile Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, Tšehhi, Soome, Prantsusmaa, Gruusia, Saksamaa, Ungari, Itaalia, Kasahstan, Moldova, Holland, Poola, Portugal, Rumeenia, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania ja Ukraina.

Põhiturniiri loos toimub 19. juunil, kokku mängivad selles faasis 36 meeskonda, kes jagatakse 12 kolmeliikmelisse alagruppi, kes mängivad selle sügise 12. oktoobrist kuni järgmise kevade 3. märtsini süsteemis kodus-võõrsil. Ehk Eesti saab võõrustada kaht tugevat jalgpallimaad.

Otsustavasse ringi pääsevad alagruppide võitjad ja neli paremat teise koha omanikku. Lisaks veel ülejäänud kaheksast teise koha saanud koondisest play-off'i kaudu neli parimat.

20 meeskonda mängib 2027. aasta sügisel eliitvoorus viies neljaliikmelises alagrupis. Finaalturniirile pääseb Euroopast viis eliitringi alagrupivõitjat ja läbi play-off'i veel kaks teise koha meeskonda.

11. maailmameistrivõistluste finaalturniir toimub 2028. aasta 7.-29. oktoobrini. Koht valitakse sel aastal Prantsusmaa, Indoneesia, Kuveidi, Maroko ja Hispaania vahel.