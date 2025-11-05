Saalijalgpallikoondis peab võõrsil kaks maavõistlust Gruusiaga

Peatreener Mikko Kytölä nimetas maavõistlusmängudeks koondise koosseisu 14 mängijat, kes tulevad kokku kuuest erinevast jalgpalliklubist, vahendab jalgpall.ee.

Koondis koguneb neljapäeval, 6. novembril ning samal päeval alustatakse teekonda Gruusiasse. Esimeses kohtumises panevad Eesti ja Gruusia palli mängu pühapäeval, 9. novembril Eesti aja järgi kell 16. Korduskohtumine ootab koondiseid ees päev hiljem, 10. novembril algusega kell 15. Mõlemad kohtumised peetakse Tbilisi Olümpia Palees.

Eesti ja Gruusia on varasemalt läinud vastamisi neljal korral ning kõigis kohtumistes on võidutsenud vastane. Viimati peeti maavõistlusmängud 2023. aasta aprillis Tallinnas, kus vastane jäi 3:0 ja 9:2 peale. Eesti väravate eest kandsid hoolt Jelissei Zahharov ning ka praegu koondise koosseisu kuuluv Denis Vnukov.

Maavõistlusmängud on koondisele ettevalmistus detsembris Eestis toimuvaks sõprusturniiriks, kus Eesti kohtub Soome ja Gibraltariga.

Eesti saalijalgpallikoondise koosseis maavõistlusteks Gruusiaga:

Väravavahid

Mark Boskin (10.07.1988) – Tallinna FC Bunker Partner

Artjom Tikhonov (16.03.2007 – Tallinna FC Qarabag

Väljakumängijad

Mikko Matinaro (05.01.1988) – Tervakosken Pato (FIN)

Märten Männiste (05.08.2001) – Saku Sporting

Stanislav Gussev (30.03.2005) – Silla FC Phoenix

Raul Männi (16.02.2006) – Silla FC Phoenix

Daniil Dikopavlenko (30.09.2003) – Silla FC Phoenix

Roman Bažkov (03.09.2005) – Silla FC Phoenix

Denis Vnukov (01.11.1991) – Tallinna FC Bunker Partner

Edwin Stüf (30.07.1989) – Tallinna FC Bunker Partner

Ervin Stüf (03.12.1990) – Tallinna FC Bunker Partner

Pavel Rubel (21.01.1991) – Tallinna FC Bunker Partner

Raul Rebane (18.08.1994) – Tartu Ravens Futsal

Lehar Savikink (05.05.1990) – Tartu Ravens Futsal

Peatreener: Mikko Kytölä