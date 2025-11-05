Saalijalgpallikoondis peab võõrsil kaks maavõistlust Gruusiaga
Eesti saalijalgpallikoondis kohtub 9. ja 10. novembril võõrsil kahes maavõistlusmängus Gruusiaga. Peatreener avalikustas koondise koosseisu.
Peatreener Mikko Kytölä nimetas maavõistlusmängudeks koondise koosseisu 14 mängijat, kes tulevad kokku kuuest erinevast jalgpalliklubist, vahendab jalgpall.ee.
Koondis koguneb neljapäeval, 6. novembril ning samal päeval alustatakse teekonda Gruusiasse. Esimeses kohtumises panevad Eesti ja Gruusia palli mängu pühapäeval, 9. novembril Eesti aja järgi kell 16. Korduskohtumine ootab koondiseid ees päev hiljem, 10. novembril algusega kell 15. Mõlemad kohtumised peetakse Tbilisi Olümpia Palees.
Eesti ja Gruusia on varasemalt läinud vastamisi neljal korral ning kõigis kohtumistes on võidutsenud vastane. Viimati peeti maavõistlusmängud 2023. aasta aprillis Tallinnas, kus vastane jäi 3:0 ja 9:2 peale. Eesti väravate eest kandsid hoolt Jelissei Zahharov ning ka praegu koondise koosseisu kuuluv Denis Vnukov.
Maavõistlusmängud on koondisele ettevalmistus detsembris Eestis toimuvaks sõprusturniiriks, kus Eesti kohtub Soome ja Gibraltariga.
Eesti saalijalgpallikoondise koosseis maavõistlusteks Gruusiaga:
Väravavahid
Mark Boskin (10.07.1988) – Tallinna FC Bunker Partner
Artjom Tikhonov (16.03.2007 – Tallinna FC Qarabag
Väljakumängijad
Mikko Matinaro (05.01.1988) – Tervakosken Pato (FIN)
Märten Männiste (05.08.2001) – Saku Sporting
Stanislav Gussev (30.03.2005) – Silla FC Phoenix
Raul Männi (16.02.2006) – Silla FC Phoenix
Daniil Dikopavlenko (30.09.2003) – Silla FC Phoenix
Roman Bažkov (03.09.2005) – Silla FC Phoenix
Denis Vnukov (01.11.1991) – Tallinna FC Bunker Partner
Edwin Stüf (30.07.1989) – Tallinna FC Bunker Partner
Ervin Stüf (03.12.1990) – Tallinna FC Bunker Partner
Pavel Rubel (21.01.1991) – Tallinna FC Bunker Partner
Raul Rebane (18.08.1994) – Tartu Ravens Futsal
Lehar Savikink (05.05.1990) – Tartu Ravens Futsal
Peatreener: Mikko Kytölä
Toimetaja: Henrik Laever