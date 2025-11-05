X!

Saalijalgpallikoondis peab võõrsil kaks maavõistlust Gruusiaga

Jalgpall
Eesti saalijalgpallikoondis
Eesti saalijalgpallikoondis Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Eesti saalijalgpallikoondis kohtub 9. ja 10. novembril võõrsil kahes maavõistlusmängus Gruusiaga. Peatreener avalikustas koondise koosseisu.

Peatreener Mikko Kytölä nimetas maavõistlusmängudeks koondise koosseisu 14 mängijat, kes tulevad kokku kuuest erinevast jalgpalliklubist, vahendab jalgpall.ee.

Koondis koguneb neljapäeval, 6. novembril ning samal päeval alustatakse teekonda Gruusiasse. Esimeses kohtumises panevad Eesti ja Gruusia palli mängu pühapäeval, 9. novembril Eesti aja järgi kell 16. Korduskohtumine ootab koondiseid ees päev hiljem, 10. novembril algusega kell 15. Mõlemad kohtumised peetakse Tbilisi Olümpia Palees.

Eesti ja Gruusia on varasemalt läinud vastamisi neljal korral ning kõigis kohtumistes on võidutsenud vastane. Viimati peeti maavõistlusmängud 2023. aasta aprillis Tallinnas, kus vastane jäi 3:0 ja 9:2 peale. Eesti väravate eest kandsid hoolt Jelissei Zahharov ning ka praegu koondise koosseisu kuuluv Denis Vnukov.

Maavõistlusmängud on koondisele ettevalmistus detsembris Eestis toimuvaks sõprusturniiriks, kus Eesti kohtub Soome ja Gibraltariga.

Eesti saalijalgpallikoondise koosseis maavõistlusteks Gruusiaga:

Väravavahid
Mark Boskin (10.07.1988) – Tallinna FC Bunker Partner
Artjom Tikhonov (16.03.2007 – Tallinna FC Qarabag

Väljakumängijad
Mikko Matinaro (05.01.1988) – Tervakosken Pato (FIN)
Märten Männiste (05.08.2001) – Saku Sporting
Stanislav Gussev (30.03.2005) – Silla FC Phoenix
Raul Männi (16.02.2006) – Silla FC Phoenix
Daniil Dikopavlenko (30.09.2003) – Silla FC Phoenix
Roman Bažkov (03.09.2005) – Silla FC Phoenix
Denis Vnukov (01.11.1991) – Tallinna FC Bunker Partner
Edwin Stüf (30.07.1989) – Tallinna FC Bunker Partner
Ervin Stüf (03.12.1990) – Tallinna FC Bunker Partner
Pavel Rubel (21.01.1991) – Tallinna FC Bunker Partner
Raul Rebane (18.08.1994) – Tartu Ravens Futsal
Lehar Savikink (05.05.1990) – Tartu Ravens Futsal

Peatreener: Mikko Kytölä

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

15:41

Saalijalgpallikoondis peab võõrsil kaks maavõistlust Gruusiaga

15:00

Soomlased ei saa varsti Pukki väravatele loota

13:50

Madalseisus Itaalia suurklubi vallandas peatreeneri

11:48

Euroopa parimaks noormängijaks valiti PSG talent

09:43

Tamme koduklubi sai seitsmenda võidu

08:06

Kümnekesi jäänud Bayern alistas PSG

04.11

Degerfors püsib Igoneni eksimusest hoolimata üleminekumängude kursil

04.11

VIDEO | Kuningas Charles lõi David Beckhami rüütliks

04.11

Tänavu läbimurde teinud Eerme pikendas Harjuga lepingut

04.11

Selgusid Eesti naiste jalgpallikoondise vastased MM-valikturniiril

sport.err.ee uudised

16:16

EOK spordifilmide programmi PÖFF-il avab film Matti Nykänenist

15:41

Saalijalgpallikoondis peab võõrsil kaks maavõistlust Gruusiaga

15:00

Soomlased ei saa varsti Pukki väravatele loota

14:26

Tamm pääses paarismängus veerandfinaali

13:50

Madalseisus Itaalia suurklubi vallandas peatreeneri

13:10

Venus Williamsi karjääril ei paista veel lõppu

12:27

Kurikuulus USA dopinguarst suri 75 aasta vanuselt

11:48

Euroopa parimaks noormängijaks valiti PSG talent

11:04

Djokovic sai viimaks Tabilost jagu

10:29

NHL-is jõudis 300 värava klubisse neljas soomlane

09:43

Tamme koduklubi sai seitsmenda võidu

09:19

Glinka jõudis Challengeri turniiril teise ringi

08:37

Bullsi tagamängija kordas saavutust, millega sai viimati hakkama Jordan

08:06

Kümnekesi jäänud Bayern alistas PSG

04.11

Kullamäe jäi eurosarjas nullile

04.11

Keilas saavad uhkeldada Sõbra hoolealused

04.11

Mölder loodab koondisemängudega uue välislepingu teenida: mul on tase olemas

04.11

Kretel Tamm: loodan, et Viru otsus aitab spordis reegleid ümber sättida

04.11

ETV spordisaade, 4. november

04.11

Rae Spordikool/Viaston tegi eurosarjas ilusa debüüdi Uuendatud

loetumad

04.11

Kohus määras Mehis Virule tingimisi vangistuse ja treenimiskeelu

08:37

Bullsi tagamängija kordas saavutust, millega sai viimati hakkama Jordan

04.11

Viru: oleksin pidanud veel vanas eas hoiduma rumaluste tegemisest

04.11

VIDEO | Kuningas Charles lõi David Beckhami rüütliks

04.11

Rannula pikka nimekirja kuuluvad viis meest nii Tartust kui Kalev/Cramost

03.11

Suri vanim seni elus olnud olümpiavõitja

04.11

Soome EM-il neljandaks aidanud mängijat kahtlustatakse dopingu tarvitamises

08:06

Kümnekesi jäänud Bayern alistas PSG

04.11

Murcia võitis Raieste kehvast viskepäevast hoolimata

04.11

Rae Spordikool/Viaston tegi eurosarjas ilusa debüüdi Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo