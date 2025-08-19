X!

Saalijalgpallikoondis testis end koduse ja Soome meistri vastu

Eesti saalijalgpallikoondis
Eesti saalijalgpallikoondis Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Sõle spordikeskuses toimus nädalavahetusel saalijalgpalliturniir, kus Eesti koondis kohtus koduse meistri Tallinna FC Bunker Partneri ning Soome tiitlikaitsja Akaa Futsaliga. Turniiri edukaim oli põhjanaabrite meisterklubi, kes lahkus väljakult kahe võiduga.

Turniiri avamängus olid vastamisi mõlema riigi valitsevad meistrid – kui vaheajaks oli tablool 2:2 viigiseis, siis teisel poolajal läks Akaa oma teed ning sahistas Bunkeri võrku veel kolmel korral. Eesti võistkonna eest olid resultatiivsed Nikita Tšernei ja Edwin Stüf, vahendab jalgpall.ee.

Teisel päeval teenis Soome meisterklubi Eesti koondise üle suureskoorilise 9:2 võidu. Juba esimesel poolajal oli Akaa resultatiivne viiel vastuseta korral. Kuigi Eesti suutis veel kaks tabamust tagasi lüüa, oli Akaa võit kindel. Eesti koondise avavärav läks kirja vastase omaväravana, ainsana sai Raul Männi söödu järel jala valgeks Stanislav Gussev.

Turniir lõppes Eesti-sisese vastasseisuga, kus Bunker Partner näitas Eesti üle 6:2 paremust. Vaheajaseis oli Bunkeri kasuks 4:1. Eesti avapoolaja värav läks kirja Bunkeri enda mängijast, kohtumise viimasel minutil skooris Lehar Savikink. Bunkeri eest näitasid täpsust David Mendosa, Artur Bõstrov, Keiber Quevedo, Edwin Stüf ja Anton Pfening.

Bunker Partneri ja Akaa jaoks oli tegemist olulise ettevalmistava treeninglaagriga enne UEFA Meistrite liiga turniiri. Eelringi alagrupis läheb Bunker Partner vastamisi Borås AIK (Rootsi), Vangölü FK (Türgi) ja FC Vrhnikaga (Sloveenia). 

Toimetaja: Kristjan Kallaste

