Soome B-koondis jättis Eesti nullile

Soome haaras juba 18. minutiks kolmeväravalise edu, kui kahel korral sahistas Eesti võrku Eero Kaisto ja ühel korral Niko Pulkkinen. Eestil oli mitu head võimalust värav tagasi lüüa, ent Soome puurivaht Vertti Niskanen oli ülesannete kõrgusel.

Teisel poolajal kulges mäng võrdsemalt, kuid 31. minutil kostitas Eestit neljanda väravaga Atte Ekholm.

Eesti koondise peatreeneri Mikko Kytölä sõnul saadi hea õppetund. "Arengu hindamise mõttes oli see meile väärt mäng. Saime lisainfot mõnede mängijate kohta, sest kaks neist olid esimest korda koondises ning vastane tõi meie mängu probleemsed kohad väga selgelt välja," ütles Kytöla Soome alaliidu pressiteate vahendusel.

"Arvestades, kui vähe oli meil aega ettevalmistuseks, tegime väga meheliku esituse," sõnas Soome kapten Taneli Kohonen. "Tore oli üle pika aja võidurõõmu tunda. Olime palliga parem sats ja kaitses mängisime distsiplineeritult," lisas ta.

Pühapäeval läheb Eesti koondis Sõle spordikeskuses sõprusmängus vastamisi Gibraltariga.