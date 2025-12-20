X!

Soome B-koondis jättis Eesti nullile

Jalgpall
Eesti saalikoondise koosseis kohtumises Soomega.
Eesti saalikoondise koosseis kohtumises Soomega. Autor/allikas: Valentina Šestero/jalgpall.ee
Jalgpall

Eesti saalijalgpallikoondis pidi reedel Jõhvis toimunud sõpruskohtumises tunnistama Soome B-koondise 4:0 paremust.

Soome haaras juba 18. minutiks kolmeväravalise edu, kui kahel korral sahistas Eesti võrku Eero Kaisto ja ühel korral Niko Pulkkinen. Eestil oli mitu head võimalust värav tagasi lüüa, ent Soome puurivaht Vertti Niskanen oli ülesannete kõrgusel.

Teisel poolajal kulges mäng võrdsemalt, kuid 31. minutil kostitas Eestit neljanda väravaga Atte Ekholm.

Eesti koondise peatreeneri Mikko Kytölä sõnul saadi hea õppetund. "Arengu hindamise mõttes oli see meile väärt mäng. Saime lisainfot mõnede mängijate kohta, sest kaks neist olid esimest korda koondises ning vastane tõi meie mängu probleemsed kohad väga selgelt välja," ütles Kytöla Soome alaliidu pressiteate vahendusel.

"Arvestades, kui vähe oli meil aega ettevalmistuseks, tegime väga meheliku esituse," sõnas Soome kapten Taneli Kohonen. "Tore oli üle pika aja võidurõõmu tunda. Olime palliga parem sats ja kaitses mängisime distsiplineeritult," lisas ta.

Pühapäeval läheb Eesti koondis Sõle spordikeskuses sõprusmängus vastamisi Gibraltariga.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

10:45

Soome B-koondis jättis Eesti nullile

19.12

Tiitlikaitsja Arsenal jätkab euroteekonda Belgia klubi vastu

19.12

Soome klubi pääses Konverentsiliigas sõelmängudele

18.12

Suri tuntud Norra jalgpallitreener Age Hareide

18.12

Brent Lepistu lahkub Levadiast

18.12

Hispaania ja Argentina selgitavad märtsis Finalissima võitja

18.12

PSG lisas auhinnakappi veel ühe karika

18.12

Tartu Tammeka peatreeneriks sai Karel Voolaid

18.12

Probleemideta liigakarika poolfinaali jõudnud City kohtub tiitlikaitsjaga

17.12

Mets, Henn ja Süvari valisid FIFA aasta parimateks võitjad

sport.err.ee uudised

12:17

Aksel Haava sõitis noorte MM-il esikümnesse

11:30

Ilves läheb Ramsaus suusarajale 20. mehena

11:08

Rooba värav aitas KooKool alistada Kombe koduklubi

10:45

Soome B-koondis jättis Eesti nullile

10:16

TÄNA OTSE | Meeste jälitussõidus on stardis kaks eestlast

09:48

Timberwolves andis Thunderile kolmanda kaotuse

09:05

Anthony Joshual kulus netikuulsuse alistamiseks kuus raundi

08:35

Vaaks kerkis kaotusmängus Providence'i resultatiivseimaks

08:06

TÄNA OTSE | Kas Ermits murrab taas esikümnesse?

19.12

Eesti golfar võitis Hispaanias profiturniiri

19.12

Žalgiris rõõmustas kodupublikut rekordilise võiduga

19.12

ETV spordisaade, 19. detsember

19.12

Kontaveit võitis koduse padeliturniiri: tennises on väljakul murdjam olek Uuendatud

19.12

Zaitsev alustas EMV-d kahe kullaga: lootsin natuke paremat minekut

19.12

Viimsi pikendas tugeva neljanda perioodi toel Keila Coolbeti nukrat seeriat

19.12

Wawrinka lõpetab järgmisel aastal 24 hooaega kestnud profikarjääri

19.12

Kurlingupaari Kaldvee - Lill suur rivaal jäi olümpiamängudelt välja

19.12

Baltimaade olümpiakomiteed saatsid ROK-ile Vene küsimuses ühispöördumise

19.12

Tšehhi sai mäesuusatamise MK-sarjas ajaloolise võidu

19.12

Aigro pääses Šveitsis kindlalt lõppvõistlusele

loetumad

19.12

Siimer tegi Prantsusmaal sprindis ühe karjääri parima sõidu Uuendatud

19.12

Kristjan Ilves sai hüppevõistlusel disklahvi Uuendatud

19.12

Doncic tegi võidumängus vägeva kolmikduubli

19.12

Uue aasta esimene kahevõistluse MK-etapp jääb ära

19.12

Kontaveit võitis koduse padeliturniiri: tennises on väljakul murdjam olek Uuendatud

18.12

Regina Ermits tegi MK-sarjas jälle hea etteaste

19.12

Zunte jäi MK-etapil ülinapilt teise laskumise võiduta

19.12

Sloveenia laskesuusatipp peab tegema võistluspausi

19.12

Kurlingupaari Kaldvee - Lill suur rivaal jäi olümpiamängudelt välja

09:05

Anthony Joshual kulus netikuulsuse alistamiseks kuus raundi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo