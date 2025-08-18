Saalijalgpallikoondis alustas valmistumist tavatult vara

Laupäeval kaotas Eesti koondis Soome meistrile Akaa Futsalile 2:9 (Eesti väravad lõid Raul Männi ja Stanislav Gussev) ja pühapäeval jäädi alla Eesti meistrile Tallinna FC Bunker Partnerile 2:6 (vastased lõid omavärava ja koondislastest oli täpne Lehar Savikink). Reedel oli riikide meistrite omavahelise mängu võitnud Soome klubi 5:2.

Eesti koondise treeneri Dmitri Skiperski sõnul on see Eesti saalijalgpallis esimest korda, et koondis koguneb juba augustis enne hooaega, mis kulmineerub aprillis maailmameistrivõistluste valikturniiriga, laagrisse.

"Turniiri eesmärk oli anda mängijatele saalijalgpalli praktikat juba hooaja nii varajases faasis, et ei peaks ootama septembrini, kui Horvaatias Porečis on plaanis üks koondiste kontrollturniir. Ühtlasi saime aidata Bunkerit ja Akaad meistrite liiga eelturniiriks valmistumisel. Ehk kokkuvõttes klappisid kokku kõikide osapoolte huvid," ütles Skiperski, kelle jaoks käib kogu töö selle nimel, et edukalt esineda kevadisel valikturniiril.

Tallinna turniiril olid skoorid treeneri hinnangul teisejärgulised. "Eks meil ju puudusid koondisest Bunkeri mängijad. Selle turniiri põhieesmärk oli koondislaste ringi laiendada, et meil oleks, kelle vahel valida. Ja et oleks rohkem neid mängijaid, kes teavad, kuidas koondises asjad käivad ja mis põhimõtete järgi me mängime. Koondises olid täiesti esimest korda näiteks Märten Männiste ja Kristjan Kalamees. Pärast mängu ütles Männiste, et ta on väga rahul ja õnnelik, aga väga-väga väsinud," rääkis Skiperski.

Treeneri sõnul tuli arvestada, et kui Bunkeril ja Akaal on ettevalmistus hooajaks täies hoos, siis koondislased tulid kogunemisele erineva ettevalmistusega. "Saime reedel kokku ja tegime ühe trenni, laupäeva hommikul oli ka treening ning siis olid mängud. Eks sellises rütmis ongi raske nii füüsiliselt kui ka vaimselt, seda enam uustulnukatel," nentis treener.

Klubide Euroopa meistrite liiga eelturniirid peetakse augustikuu viimasel nädalal. Rootsis mängiva Tallinna klubi vastasteks on Sloveenia, Rootsi ja Türgi meister. Põhiturniirile pääsevad kaheksa alagrupi võitjad.

Soome meister Akaa Futsal pääses otse põhiturniirile, mille mängud peetakse oktoobri lõpus ja novembri alguses.

Eesti koondis treeningmängudes

Nikolai Pulkkinen (09.01.1988) – Narva United FC

Rene Kolsar (25.09.1988) – Tartu Ravens Futsal

Raul Rebane (18.08.1994) – Tartu Ravens Futsal

Lehar Savikink (05.05.1990) – Tartu Ravens Futsal

Temari Nuuma (09.04.1996) – Tartu Ravens Futsal

Eduard Desjatski (10.06.1999) – Tartu Ravens Futsal

Joonas Kartsep (13.11.1997) – Tartu Ravens Futsal

Raul Männi (16.02.2006) – Sillamäe Silla FC

Danila Tsõgankov (01.09.2001) – Sillamäe Silla FC

Daniil Dikopavlenko (30.09.2003) – Sillamäe Silla FC

Roman Bažkov (03.09.2005) – Sillamäe Silla FC

Jaroslav Šipunov (28.04.2007) – Saku Sporting

Märten Männiste (05.08.2001) – Saku Sporting

Kristjan Kalamees (03.01.2007) – Narva United FC

Stanislav Gussev (30.03.2005) – Narva United FC

Artjom Tikhonov (16.03.2007) – Kopli Coolbet