Saalijalgpallikoondis alustas valmistumist tavatult vara

Eesti - Akaa Futsal, 15.08.2025.
Eesti saalijalgpallikoondis pidas nädalavahetusel Tallinnas Sõle spordikeskuses kontrollmänge Euroopa meistrite liiga turniiriks valmistuva Eesti ja Soome klubiga.

Laupäeval kaotas Eesti koondis Soome meistrile Akaa Futsalile 2:9 (Eesti väravad lõid Raul Männi ja Stanislav Gussev) ja pühapäeval jäädi alla Eesti meistrile Tallinna FC Bunker Partnerile 2:6 (vastased lõid omavärava ja koondislastest oli täpne Lehar Savikink). Reedel oli riikide meistrite omavahelise mängu võitnud Soome klubi 5:2.

Eesti koondise treeneri Dmitri Skiperski sõnul on see Eesti saalijalgpallis esimest korda, et koondis koguneb juba augustis enne hooaega, mis kulmineerub aprillis maailmameistrivõistluste valikturniiriga, laagrisse.

"Turniiri eesmärk oli anda mängijatele saalijalgpalli praktikat juba hooaja nii varajases faasis, et ei peaks ootama septembrini, kui Horvaatias Porečis on plaanis üks koondiste kontrollturniir. Ühtlasi saime aidata Bunkerit ja Akaad meistrite liiga eelturniiriks valmistumisel. Ehk kokkuvõttes klappisid kokku kõikide osapoolte huvid," ütles Skiperski, kelle jaoks käib kogu töö selle nimel, et edukalt esineda kevadisel valikturniiril.

Tallinna turniiril olid skoorid treeneri hinnangul teisejärgulised. "Eks meil ju puudusid koondisest Bunkeri mängijad. Selle turniiri põhieesmärk oli koondislaste ringi laiendada, et meil oleks, kelle vahel valida. Ja et oleks rohkem neid mängijaid, kes teavad, kuidas koondises asjad käivad ja mis põhimõtete järgi me mängime. Koondises olid täiesti esimest korda näiteks Märten Männiste ja Kristjan Kalamees. Pärast mängu ütles Männiste, et ta on väga rahul ja õnnelik, aga väga-väga väsinud," rääkis Skiperski.

Treeneri sõnul tuli arvestada, et kui Bunkeril ja Akaal on ettevalmistus hooajaks täies hoos, siis koondislased tulid kogunemisele erineva ettevalmistusega. "Saime reedel kokku ja tegime ühe trenni, laupäeva hommikul oli ka treening ning siis olid mängud. Eks sellises rütmis ongi raske nii füüsiliselt kui ka vaimselt, seda enam uustulnukatel," nentis treener.

Klubide Euroopa meistrite liiga eelturniirid peetakse augustikuu viimasel nädalal. Rootsis mängiva Tallinna klubi vastasteks on Sloveenia, Rootsi ja Türgi meister. Põhiturniirile pääsevad kaheksa alagrupi võitjad.

Soome meister Akaa Futsal pääses otse põhiturniirile, mille mängud peetakse oktoobri lõpus ja novembri alguses.

Eesti koondis treeningmängudes
Nikolai Pulkkinen (09.01.1988) – Narva United FC
Rene Kolsar (25.09.1988) – Tartu Ravens Futsal
Raul Rebane (18.08.1994) – Tartu Ravens Futsal
Lehar Savikink (05.05.1990) – Tartu Ravens Futsal
Temari Nuuma (09.04.1996) – Tartu Ravens Futsal
Eduard Desjatski (10.06.1999) – Tartu Ravens Futsal
Joonas Kartsep (13.11.1997) – Tartu Ravens Futsal
Raul Männi (16.02.2006) – Sillamäe Silla FC
Danila Tsõgankov (01.09.2001) – Sillamäe Silla FC
Daniil Dikopavlenko (30.09.2003) – Sillamäe Silla FC
Roman Bažkov (03.09.2005) – Sillamäe Silla FC
Jaroslav Šipunov (28.04.2007) – Saku Sporting
Märten Männiste (05.08.2001) – Saku Sporting
Kristjan Kalamees (03.01.2007) – Narva United FC
Stanislav Gussev (30.03.2005) – Narva United FC
Artjom Tikhonov (16.03.2007) – Kopli Coolbet

