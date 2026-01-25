X!

Eesti saalijalgpallikoondis ja Norra mängisid korduskohtumises viiki

Jalgpall
Eesti saalijalgpallikoondis
Eesti saalijalgpallikoondis Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Eesti saalijalgpallikoondis pidas pühapäeval korduskohtumise Norra vastu. Kohtumise lõpus kaheväravalisest kaotusseisust välja tulnud Eesti leppis vastasega 2:2 viiki.

Sarnaselt laupäevasele kohtumisele Sillamäel avas Norra skoori varakult, kui kolmandal minutil sahistas mõnelt meetrilt võrku ka Ole Lökken. Viiendaks minutiks oli Norra juba kaheväravalises eduseisus: pikk sööt leidis värava all punases särgis mängija, kelle löögile astus vahele Mark Boskin, kuid lahtiseks jäänud pallist pääses norrakas löögile ning suunas selle lati alla, vahendab jalgpall.ee.

Kui esimeses kohtumises suutis Eesti vastase survele hästi vastu seista ja palli kindlamalt vallata, siis korduskohtumises tuli tunnistada Norra domineerimist. Kaitses püsis Eesti küll kompaktsem, kuid ründefaasis avapoolajal ohtlikkust luua ei suudetud. 15. minutil oli Norra lähedal ka kolmandale väravale, ent olukorras päästis eestlasi väravapost.

Teisel poolajal jätkus kohtumine valdavalt Norra taktikepi all ning Eesti ründemäng ei kandnud pikalt vilja. Poolaja teises pooles muutus Eesti mäng pärast lendava väravavahi kasutuselevõttu, mis tõi 32. minutil ka esimese tabamuse, kui skoori tegi Roman Bažkov. Kaks minutit enne lõppu oli viigivärav lähedal, kuid Lehar Savikinki löök tabas latti. Oma võimaluse kasutas Savikink ära vähem kui minut hiljem, viies Eesti viigini.

Viimasel minutil sattus tablool olnud viik veel ohtu, kui Norra teenis üheksalt meetrilt karistuslöögi, aga Eesti suutis olukorra blokeerida ning hoidis lõpuvileni intensiivseks muutunud mängus viigiseisu.

Meeskondade ajaloo esimene omavaheline kohtumine lõppes laupäeval vastase 5:4 võiduga. Maavõistlused on koondisele ettevalmistus aprillikuus toimuvaks MM-valikturniiri eelringiks, kus Eesti kuulub ühte alagruppi Kreeka, Norra ja Iisraeliga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

