Saalijalgpallikoondis kaotas Gruusiale taas suurelt
Eesti saalijalgpallikoondis pidas esmaspäeval võõrsil korduskohtumise Gruusiaga ning neil tuli vastu võtta 1:10 kaotus.
Kohtumine algas Gruusia kiire eduseisuga, kui avavärav sündis juba neljandal minutil. Mõni minut hiljem oli Eestil hea võimalus viigistamiseks – Denis Vnukovi kauglöök tabas väravalatti, vahendab jalgpall.ee.
Peagi lisas Gruusia kaks tabamust, suurendades eduseisu 3:0-le. Poolaja lõpus pääses Eesti eest löögile ka Stanislav Gussev, kuid tema üritusel oli vahel suurepärase reaktsioonitõrje teinud väravavaht. Vaheajale mindi Gruusia 4:0 juhtimisel.
Teise poolaja alguses kasvatati eduseisu veelgi, kuid 26. minutil suutis Eesti tabloole värava kirja saada – Raul Rebane leidis värava ees Vnukovi, kes realiseeris kindlalt. Gruusia vastas peagi omalt poolt ning lõi mängu lõpus veel mitu väravat, teenides lõpuks 10:1 võidu.
FIFA meeste saalijalgpalli edetabelis paikneb Gruusia 14. kohal, Eesti asub 128. positsioonil. Laupäeval toimunud avamängus oli Gruusia parem tulemusega 5:0.
Maavõistlusmängud olid Eesti koondisele ettevalmistus detsembris Jõhvis ja Tallinnas toimuvaks sõprusturniiriks, kus Eesti kohtub Soome ja Gibraltariga.
Gruusia valmistub jaanuarikuus algavaks EM-i finaalturniiriks, kus nad mängivad Riias A-alagrupis Läti, Horvaatia ja Prantsusmaaga.
Toimetaja: Henrik Laever