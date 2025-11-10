Saalijalgpallikoondis kaotas Gruusiale taas suurelt

Gruusia valmistub jaanuarikuus algavaks EM-i finaalturniiriks, kus nad mängivad Riias A-alagrupis Läti, Horvaatia ja Prantsusmaaga.

Maavõistlusmängud olid Eesti koondisele ettevalmistus detsembris Jõhvis ja Tallinnas toimuvaks sõprusturniiriks, kus Eesti kohtub Soome ja Gibraltariga.

FIFA meeste saalijalgpalli edetabelis paikneb Gruusia 14. kohal, Eesti asub 128. positsioonil. Laupäeval toimunud avamängus oli Gruusia parem tulemusega 5:0.

Teise poolaja alguses kasvatati eduseisu veelgi, kuid 26. minutil suutis Eesti tabloole värava kirja saada – Raul Rebane leidis värava ees Vnukovi, kes realiseeris kindlalt. Gruusia vastas peagi omalt poolt ning lõi mängu lõpus veel mitu väravat, teenides lõpuks 10:1 võidu.

Peagi lisas Gruusia kaks tabamust, suurendades eduseisu 3:0-le. Poolaja lõpus pääses Eesti eest löögile ka Stanislav Gussev, kuid tema üritusel oli vahel suurepärase reaktsioonitõrje teinud väravavaht. Vaheajale mindi Gruusia 4:0 juhtimisel.

Kohtumine algas Gruusia kiire eduseisuga, kui avavärav sündis juba neljandal minutil. Mõni minut hiljem oli Eestil hea võimalus viigistamiseks – Denis Vnukovi kauglöök tabas väravalatti, vahendab jalgpall.ee .

Eesti saalijalgpallikoondis pidas esmaspäeval võõrsil korduskohtumise Gruusiaga ning neil tuli vastu võtta 1:10 kaotus.

