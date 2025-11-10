X!

Saalijalgpallikoondis kaotas Gruusiale taas suurelt

Jalgpall
Eesti saalikoondise koosseis maavõistlusmängudes Gruusiaga.
Eesti saalikoondise koosseis maavõistlusmängudes Gruusiaga. Autor/allikas: Eesti Jalgpalli Liit
Jalgpall

Eesti saalijalgpallikoondis pidas esmaspäeval võõrsil korduskohtumise Gruusiaga ning neil tuli vastu võtta 1:10 kaotus.

Kohtumine algas Gruusia kiire eduseisuga, kui avavärav sündis juba neljandal minutil. Mõni minut hiljem oli Eestil hea võimalus viigistamiseks – Denis Vnukovi kauglöök tabas väravalatti, vahendab jalgpall.ee.

Peagi lisas Gruusia kaks tabamust, suurendades eduseisu 3:0-le. Poolaja lõpus pääses Eesti eest löögile ka Stanislav Gussev, kuid tema üritusel oli vahel suurepärase reaktsioonitõrje teinud väravavaht. Vaheajale mindi Gruusia 4:0 juhtimisel.

Teise poolaja alguses kasvatati eduseisu veelgi, kuid 26. minutil suutis Eesti tabloole värava kirja saada – Raul Rebane leidis värava ees Vnukovi, kes realiseeris kindlalt. Gruusia vastas peagi omalt poolt ning lõi mängu lõpus veel mitu väravat, teenides lõpuks 10:1 võidu.

FIFA meeste saalijalgpalli edetabelis paikneb Gruusia 14. kohal, Eesti asub 128. positsioonil. Laupäeval toimunud avamängus oli Gruusia parem tulemusega 5:0.

Maavõistlusmängud olid Eesti koondisele ettevalmistus detsembris Jõhvis ja Tallinnas toimuvaks sõprusturniiriks, kus Eesti kohtub Soome ja Gibraltariga.

Gruusia valmistub jaanuarikuus algavaks EM-i finaalturniiriks, kus nad mängivad Riias A-alagrupis Läti, Horvaatia ja Prantsusmaaga.

Toimetaja: Henrik Laever

