Eesti saalijalgpallikoondise kohtumine San Marinoga lõppes väravateta

Eesti saalijalgpallikoondis
Eesti saalijalgpallikoondis Autor/allikas: Eesti Jalgpalli Liit
Reedel ootas Eesti saalijalgpallikoondist Horvaatias toimuval Futsal Week turniiril ees kohtumine San Marinoga, kellega lepiti väravateta viiki.

Esimene poolaeg möödus pigem rahulikult – mõlemad meeskonnad katsetasid ja otsisid oma mängu, kuid tõsiselt ohtlikke olukordi tekkis vähe. Mõned üksikud pealelöögid jõudsid väravaraamide vahele, kuid täpsusest jäi puudu või päästsid kaitsjad olukorra rikošettidega, vahendab jalgpall.ee.

Teiseks poolajaks tuli Eesti platsile energilisemalt ning üritas mängu enda kasuks pöörata, kuid sujuvat rütmi ja loogilist lahendust, mis oleks toonud värava, ei leitud. Kohtumise ohtlikuim hetk tekkis 28. minutil, kui San Marino ründaja pääses Eesti kaitsjate vahelt löögile – esialgu veeres pall väravavahi alt läbi, ent viimane tõi selle joonelt ära. Kuigi nahkkera jäi veel lahtiseks, siis jätkulöök põrkas puurivahi seljast vaid nurgalöögiks.

Kohtumise viimasel kolmandikul tekitas Eesti mitmeid võimalusi, sealhulgas kolm järjestikust pealelööki Stanislav Gussevilt viimasel minutil, kuid vastaste puurivaht tegi kaks suurepärast tõrjet ja kolmas löök lendas üle värava. Tasavägine mäng ja poolvõimalused andsid meeskondadele 0:0 viigi.

Lisaks San Marinole mängib Eesti turniiril Montenegro ja Maltaga. Montenegroga kohtumises tuli Eestil tunnistada vastase nappi 4:3 paremust. Malta ootab koondist ees pühapäeval.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

