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Metsa taaskohtumine endise klubikaaslasega jääb ära

Jalgpall
Karol Mets
Karol Mets Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

Luksemburgi jalgpallikoondise ründav poolkaitsja Danel Sinani jääb Rahvuste liiga mängust Eestiga põlvevigastuse tõttu eemale.

29-aastane Sinani sai vigastada laupäeval, kui Luksemburg alustas Rahvuste liiga hooaega võõrsil 2:1 võiduga Bulgaaria üle. Sinani alustas mängu algkoosseisus, aga vahetati pärast avapoolaega välja. Peatreener Jeff Strasser kinnitas pärast kohtumist, et Sinani jääb koondiseakna ülejäänud mängudest eemale, vahendab Soccernet.ee.

Teisipäeval mängis Luksemburg ilma Sinanita, kui kodus kaotati 0:3 Islandile. Koondise eest 83 mänguga 16 väravat löönud Sinani ei saa meeskonda aidata ka 3. oktoobril võõrsil Eesti ja 6. oktoobril kodus Bulgaaria vastu. 

Ühtlasi jääb ära endiste klubikaaslaste taaskohtumine. Nimelt mängisid Sinani ja Eesti koondise kapten Karol Mets kolm hooaega koos St. Paulis.

Luksemburg alustas Rahvuste liigat 2:1 võiduga Bulgaaria üle, aga pidi seejärel tunnistama kodus Islandi paremust tulemusega 3:0. Laupäeval minnakse A. Le Coq Arenal vastamisi Eestiga, ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne mängust algab kell 18.45.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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