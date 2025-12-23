Eesti saalijalgpallikoondis kohtub aasta alguses esmakordselt Norraga

Eesti meeste saalijalgpallikoondis peab aasta esimesed kohtumised koduväljakul, kui 24. ja 25. jaanuaril võõrustatakse maavõistlusmängudes Norrat.

Esimene kohtumine peetakse 24. jaanuaril algusega kell 16.00 Sillamäe spordikompleksis Kalev. Korduskohtumine ootab koondiseid ees päev hiljem, 25. jaanuaril, kui avavile kõlab Tallinnas Sõle spordikeskuses kell 15.00. Tegu on meeskondade esimeste omavaheliste kohtumistega, vahendab jalgpall.ee.

Pääsmed kohtumistele tulevad müügile jaanuari alguses, mängudest näeb otsepilti Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel.

Eesti saalijalgpallikoondisel on tänavu selja taga üheksa kohtumist. Kevadel peeti kodus kaks maavõistlust Kõrgõzstaniga, septembris võisteldi Horvaatias toimunud sügisturniiril Montenegro, San Marino ja Malta vastu ning novembris ootas võõrsil ees kaks maavõistlust Gruusiaga. Aasta lõpetati sõprusturniiriga koduväljakutel, kui võõrustati Soomet ja Gibraltarit.

Eesti koondis teenis neist üheksast mängust kaks võitu, üks Kõrgõzstani ja teine Gibraltari üle. Malta ja San Marinoga mängiti viiki.