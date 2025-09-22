X!

Eesti saalikoondis lõpetas turniiri väravaterohke viigiga Malta vastu

Eesti saalijalgpallikoondis mängis Horvaatias peetud Futsal Week turniiril viimases kohtumises 4:4 viiki Maltaga. Üldarvestuses teenis Eesti turniiril teise koha.

Kohtumine algas Eesti jaoks keeruliselt, sest juba teisel minutil avas Malta skoori, kui vastaste kiire söödukombinatsioon lõpetati täpse löögiga. Kuigi Eesti väravavaht sai käe vahele, lipsas pall ikkagi võrku. Kuuendal minutil tuli aga viigivärav, kui Eesti nurgalöögi järgne sööt oli suunatud tagapostis varitsenud mängijale, kuid Malta kaitsjast põrkunud pall lendas hoopis nende endi väravasse. Avapoolajal proovis Eesti mitmel korral ohtlike kauglöökidega, kuid vastaste väravavaht püsis kindel ning korra päästis Malta ka väravalatt. Samuti päästis korra väravaraam ka Eestit, vahendab jalgpall.ee.

Teise poolaja alguses läks Malta taas kaugelt löödud väravaga juhtima, kuid Eesti vastas kohe: Roman Bažkovi pealelöök põrkas kaaslasest Stanislav Gussevile, kes suunas palli kindlalt lati alla. 25. minutil viis karistuslöögi järel värava löönud Eduard Desjatski Eesti esmakordselt kohtumist juhtima ning veidi hiljem suurendas eduseisu Raul Rebas, kes realiseeris Mikko Petteri Matinaro täpse söödu. Kui tundus, et Eesti on mängu kontrolli alla saanud, tuli Malta siiski lõpus pressingule ja lõi viimase viie minuti jooksul kaks väravat, millega vormistati viik.

Lisaks Maltale mängis Eesti turniiril Montenegro ja San Marinoga. Montenegroga kohtumises tuli Eestil tunnistada vastase nappi 4:3 paremust, San Marino vastu lepiti väravateta viigiga. Turniiri võitjaks krooniti täisedu saavutanud Montenegro, Eesti lõpetas turniiri teisel positsioonil. Kuigi Maltaga koguti võrdselt kaks silma, sai määravaks väravate vahe, mis oli Eesti kasuks.

Toimetaja: Maarja Värv

Eesti saalikoondis lõpetas turniiri väravaterohke viigiga Malta vastu

