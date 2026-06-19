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Eesti saalijalgpallikoondis kohtub MM-valikturniiril Ukraina ja Slovakkiaga

Jalgpall
Eesti saalijalgpallikoondis loositi MM-valiksarjas ühte gruppi Ukraina ja Slovakkiaga
Eesti saalijalgpallikoondis loositi MM-valiksarjas ühte gruppi Ukraina ja Slovakkiaga Autor/allikas: Kristian Skeie/UEFA
Jalgpall

Eesti saalijalgpallikoondis loositi reedel maailmameistrivõistluste Euroopa valikturniiri põhiringis ühte alagruppi Ukraina ja Slovakkiaga.

Euroopa valikturniiril alustas võistlemist 48 koondist. Kõrgema koefitsiendiga 24 meeskonda pääsesid otse põhiringi, ülejäänud 24 koondist alustasid oma teekonda eelringist. Eesti kuulus eelringis ühte alagruppi Kreeka, Iisraeli ja Norraga. Kodus peetud mängudes teenis Eesti viis punkti, millega lõpetati alagrupis teisel kohal ning tagati edasipääs põhiringi, vahendab jalgpall.ee.

Põhiringis osaleb kokku 36 koondist, kes jagati loosimise teel 12 kolmeliikmelisse alagruppi. Eesti koondis kohtub oma alagrupis Ukraina ja Slovakkiaga. Põhiringi mängud peetakse kodu- ja võõrsil süsteemis detsembrist märtsini. Täpsed ajad on selgumisel ning avaldatakse esimesel võimalusel.

Põhiringi järel pääsevad eliitringi otse 12 alagrupi võitjat ning neli paremat teise koha saanud meeskonda. Ülejäänud kaheksa alagrupi teise koha omanikku jätkavad võistlust põhiringi sõelmängudes.

Euroopa valikturniiri lõpuks 2028. aasta aprillis selgub seitse Euroopa koondist, kes pääsevad maailmameistrivõistluste finaalturniirile. Juhul kui finaalturniiri korraldajariik kuulub UEFA liikmesriikide hulka ja saab automaatse koha, jagatakse valikturniiril välja kuus pääset.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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