Eesti võõrustab aprillis saalijalgpalli MM-valikturniiri eelringi

Eesti kuulub ühte alagruppi Kreeka, Norra ja Iisraeliga. Esimese kohtumise peab Eesti laupäeval, 11. aprillil, kui vastamisi minnakse Norraga. Päev hiljem võõrustatakse Kreeka koondist ning miniturniirina peetav eelring lõpetatakse teisipäeval, 14. aprillil kohtumisega Iisraeli vastu. Kõigil mängupäevadel kõlab kohtumiste avavile kell 13 ja kell 19.

Mängude otsepilti on võimalik jälgida www.jalgpall.ee vahendusel, pääsmed tulevad müüki veebruarikuu esimesel nädalal.

Eestis toimuva saali MM-valikturniiri eelringi ajakava:

Laupäev, 11. aprill

kell 13.00: Iisrael – Kreeka

kell 19.00: Norra – Eesti

Pühapäev, 12. aprill

kell 13.00: Iisrael – Norra

kell 19.00: Kreeka – Eesti

Teisipäev, 14. aprill

kell 13.00: Kreeka – Norra

kell 19:00: Eesti – Iisrael

Kokku osaleb võistlusel 48 koondist. Neist 24 kõrgema koefitsiendiga meeskonda pääseb otse põhiringi, samal ajal kui ülejäänud 24 alustavad teekonda eelringist. Eelturniirilt pääsevad edasi põhiturniirile alagruppide kaks parimat, kelle jaoks jätkub võistlus oktoobris ja novembris.