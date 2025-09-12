Eesti saalijalgpallikoondis alustab karikavõistlust Montenegro vastu
Eesti saalijalgpallikoondis alustab 18. septembril võistlemist Horvaatias Porecis toimuval Futsal Week turniiril. Peatreener Mikko Kytölä nimetas turniiri koosseisu 14 mängijat.
Koondis koguneb järgmisel teisipäeval Tallinnas, kus enne Horvaatiasse lendamist peetakse ka üks treening kodusel väljakul, vahendab jalgpall.ee.
Futsal Week turniiril osalevad Eesti, Malta, San Marino ja Montenegro. Turniiri süsteem näeb ette, et iga meeskond mängib omavahel korra läbi ning lõplik paremusjärjestus selgub vastavalt mängudes kogutud punktidele.
Eesti peab esimese kohtumise neljapäeval, 18. septembril, kui kohtutakse Montenegroga. Päev hiljem minnakse vastamisi San Marino koondisega ning turniirile pannakse punkt pühapäeval Malta vastu.
Eesti saalijalgpallikoondise koosseis Futsal Week turniiriks:
Väravavahid
Mark Boskin (10.07.1988) – Tallinna FC Bunker Partner
Vladislav Tsvetkov (17.10.1997) – Tallinna FC Bunker Partner
Väljakumängijad
Mikko Petteri Matinaro (05.01.1988) – Mad Max Futsal (FIN)
Stanislav Gussev (30.03.2005) – Narva United FC
Märten Männiste (05.08.2001) – Saku Sporting
Raul Männi (16.02.2006) – Sillamäe Silla FC
Daniil Dikopavlenko (30.09.2003) – Sillamäe Silla FC
Roman Bažkov (03.09.2005) – Sillamäe Silla FC
Denis Vnukov (01.11.1991) – Tallinna FC Bunker Partner
Edwin Stüf (30.07.1989) – Tallinna FC Bunker Partner
Raul Rebane (18.08.1994) – Tartu Ravens Futsal
Lehar Savikink (05.05.1990) – Tartu Ravens Futsal
Temari Nuuma (09.04.1996) – Tartu Ravens Futsal
Eduard Desjatski (10.06.1999) – Tartu Ravens Futsal
Peatreener: Mikko Kytölä
