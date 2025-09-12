Eesti saalijalgpallikoondis alustab karikavõistlust Montenegro vastu

Koondis koguneb järgmisel teisipäeval Tallinnas, kus enne Horvaatiasse lendamist peetakse ka üks treening kodusel väljakul, vahendab jalgpall.ee.

Futsal Week turniiril osalevad Eesti, Malta, San Marino ja Montenegro. Turniiri süsteem näeb ette, et iga meeskond mängib omavahel korra läbi ning lõplik paremusjärjestus selgub vastavalt mängudes kogutud punktidele.

Eesti peab esimese kohtumise neljapäeval, 18. septembril, kui kohtutakse Montenegroga. Päev hiljem minnakse vastamisi San Marino koondisega ning turniirile pannakse punkt pühapäeval Malta vastu.

Eesti saalijalgpallikoondise koosseis Futsal Week turniiriks:

Väravavahid

Mark Boskin (10.07.1988) – Tallinna FC Bunker Partner

Vladislav Tsvetkov (17.10.1997) – Tallinna FC Bunker Partner

Väljakumängijad

Mikko Petteri Matinaro (05.01.1988) – Mad Max Futsal (FIN)

Stanislav Gussev (30.03.2005) – Narva United FC

Märten Männiste (05.08.2001) – Saku Sporting

Raul Männi (16.02.2006) – Sillamäe Silla FC

Daniil Dikopavlenko (30.09.2003) – Sillamäe Silla FC

Roman Bažkov (03.09.2005) – Sillamäe Silla FC

Denis Vnukov (01.11.1991) – Tallinna FC Bunker Partner

Edwin Stüf (30.07.1989) – Tallinna FC Bunker Partner

Raul Rebane (18.08.1994) – Tartu Ravens Futsal

Lehar Savikink (05.05.1990) – Tartu Ravens Futsal

Temari Nuuma (09.04.1996) – Tartu Ravens Futsal

Eduard Desjatski (10.06.1999) – Tartu Ravens Futsal

Peatreener: Mikko Kytölä