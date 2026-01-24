X!

Galerii: Saalijalgpallikoondis jäi väravaterohkes mängus napilt Norrale alla

Jalgpall
Eesti - Norra, 24.01.2025.
Jalgpall

Eesti saalijalgpallikoondis pidas laupäeval Sillamäel esimese maavõistlusmängu Norraga ning pidi tunnistama vastase 5:4 paremust.

Norra asus mängu juhtima juba 25. sekundil, kui vastane kasutas ära eestlaste tähelepanematuse ja sahistas võrku. Mängu algus kulges rohkem Norra dikteerimisel, kuid Eesti pidas survele hästi vastu ning viis kohtumise järk-järgult võrdsemaks. Viigitabamus sündis viiendal minutil, kui Mikko Matinaro võitis vastaselt palli, toimetas selle Vnukovini ning viimane lõpetas olukorra kindla löögiga – tablool 1:1, vahendab jalgpall.ee.

Edaspidi mängiti võrdselt, kuigi pall kuulus enamjaolt Eestile. Poolaja teises pooles tuli eestlastele korra appi ka väravaraam, ent eduseisu enne vaheaega siiski hoida ei suudetud: 14. minutil sai Norra kirja oma teise tabamuse.

Teisel poolajal kasvatasid mõlemad koondised 500 pealtvaajaja ees oma väravasaldot kolme tabamusega. Poolaja alguses leiti suurepärase sööduga Pavel Rubel, ent tema löök lendas üle värava. Peagi avanes Eestil võimalus viigistada ning 2:2 tabamuse tõi Eduard Desjatski, kes kasutas Vnukovi söödu järel vaba ruumi ja realiseeris olukorra kindlalt. Norra vastas kiirelt: värava lõi nende puurivaht, kes pidas oma 50. koondisemängu.

32. minutil kasvatasid külalised eduseisu veelgi, kui nurgalöögi järel suunati pall postipõrke abil võrku. Eesti vastas omakorda paar minutit hiljem, kui küljesisselöögi järel jäeti Vnukov tähelepanuta ning ründaja realiseeris olukorra ühe puutega.

Norra viies tabamus sündis 35. minutil, kuid kohtumise viimase värava lõi Eesti neli minutit hiljem: 15 meetri karistuslöök mängiti Rubelile, kes seekord eksimust ei lubanud ning vähendas vahe taas ühele väravale.

Korduskohtumise peavad koondised pühapäeval, 25. jaanuaril Tallinnas Sõle spordikeskuses algusega kell 15.00. Pääsmed on müügil Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel, Piletilevis ja kohapeal. Mängule saab otsepildis kaasa elada www.jalgpall.ee vahendusel.

Toimetaja: Henrik Laever

