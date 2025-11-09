Saalijalgpallikoondis jäi Gruusiale kindlalt alla

Kohtumine algas tasavägiselt, kuid Gruusia haaras peagi initsiatiivi ja oli rünnakul ohtlikum. Vastased said kirja rohkem pealelööke, kuid Eesti väravas tegi häid tõrjeid Mark Boskin ning kaitse seisis hästi, vahendab jalgpall.ee.

Eestil avanes samuti häid võimalusi – Edwin Stüf pommlöök ja Pavel Rubeli pealelöök nõudsid vastaste puurilukult sekkumist, samuti pääses löögile Raul Männi. Gruusia asus 14. minutil juhtima, kui mängija konksutas end kaitsjast mööda ja lõi palli ristnurka. Kuigi kodumeeskonnal oli võimalusi eduseisu kasvatada, mindi vaheajale Gruusia 1:0 eduseisul.

Teise poolaja teine pool kujunes vastase jaoks väravatepeoks. Mängu 35. minutil määrati vastasele penalti: Boskin tõrjus esimese katse, kuid löök läks kordamisele ning siis suudeti pall siiski lati abil väravasse saata. Vaid minut hiljem kasutas Gruusia ära Eesti lendava väravavahi olukorra ja lõi palli oma väljaku poolelt tühja võrku. Mängu lõpp kuulus täielikult Gruusiale – lisati veel kaks tabamust, millest viimane sündis kaheksa sekundit enne lõpuvilet.

Eesti ja Gruusia peavad korduskohtumise esmaspäeval, 10. novembril kell 15.