X!

Saalijalgpallikoondis jäi Gruusiale kindlalt alla

Jalgpall
Eesti saalijalgpallikoondis mänguks Gruusiaga
Eesti saalijalgpallikoondis mänguks Gruusiaga Autor/allikas: Eesti Jalgpalli Liit
Jalgpall

Eesti saalijalgpallikoondis pidas täna, 9. novembril võõrsil esimese maavõistlusmängu Gruusiaga, kellele jäädi alla tulemusega 0:5.

Kohtumine algas tasavägiselt, kuid Gruusia haaras peagi initsiatiivi ja oli rünnakul ohtlikum. Vastased said kirja rohkem pealelööke, kuid Eesti väravas tegi häid tõrjeid Mark Boskin ning kaitse seisis hästi, vahendab jalgpall.ee.

Eestil avanes samuti häid võimalusi – Edwin Stüf pommlöök ja Pavel Rubeli pealelöök nõudsid vastaste puurilukult sekkumist, samuti pääses löögile Raul Männi. Gruusia asus 14. minutil juhtima, kui mängija konksutas end kaitsjast mööda ja lõi palli ristnurka. Kuigi kodumeeskonnal oli võimalusi eduseisu kasvatada, mindi vaheajale Gruusia 1:0 eduseisul.

Teise poolaja teine pool kujunes vastase jaoks väravatepeoks. Mängu 35. minutil määrati vastasele penalti: Boskin tõrjus esimese katse, kuid löök läks kordamisele ning siis suudeti pall siiski lati abil väravasse saata. Vaid minut hiljem kasutas Gruusia ära Eesti lendava väravavahi olukorra ja lõi palli oma väljaku poolelt tühja võrku. Mängu lõpp kuulus täielikult Gruusiale – lisati veel kaks tabamust, millest viimane sündis kaheksa sekundit enne lõpuvilet.

Eesti ja Gruusia peavad korduskohtumise esmaspäeval, 10. novembril kell 15.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

18:46

Saalijalgpallikoondis jäi Gruusiale kindlalt alla

14:09

Hollandis katkes haruldane skoorijada

10:42

Käidi klubi jätkab Šveitsis liidrina, Komissarovi hooaeg lõppes

08:13

Arsenali pikk võiduseeria sai otsa

08.11

Flora sai otsustavas mängus kindla võidu ja tuli Eesti meistriks Uuendatud

08.11

VIDEO | Levadia päästis Laagris punkti kuuenda lisaminuti väravaga

08.11

Sappinen: meeletu kergendus, viimased nädalad olid väga rasked

08.11

VIDEO | Kolm väravat tagasid Florale otsustavas voorus tiitli

08.11

Debüüthooajal Flora meistriks viinud Vassiljev: jaanuaris olime teadmatuses

08.11

Werder pööras mängu lõpus kaotusseisu võiduks, Hein ikka pingil

sport.err.ee uudised

18:46

Saalijalgpallikoondis jäi Gruusiale kindlalt alla

18:21

ATP finaalturniir algas Alcarazi võiduga

17:42

Suurorg vigastas rannet, MM-valikmängud suure küsimärgi all

17:29

Hyundai Tänaku asendamisest: nimekiri on lühike, oleme kõigiga kontaktis

16:56

Põnevusmängu võitnud Rae jätkab Balti liigas kaotuseta

16:18

Tabeliliider Audentes võttis meistriliigas kindla võidu

15:41

Rovanperä tänas Tänakut lahingute eest

15:19

Verstappeni niigi kasinad lootused pühapäeval kahanesid veelgi

14:50

Teenekas spordikirurg Kaidu Meitern tähistab 80. sünnipäeva

14:09

Hollandis katkes haruldane skoorijada

13:42

Suri teenekas tõstesporditegelane Taimu Viir

13:11

Hyundai tiimipealik: oleme kurvad, aga mõistame Tänaku otsust

12:25

Ott Tänak tõmbab rallikarjäärile pidurit

11:40

Konontšuki klubi pidi tunnistama linnarivaali paremust

11:07

Mistra sai ühest Läti tiimist jagu, kohe ootab ees järgmine

10:42

Käidi klubi jätkab Šveitsis liidrina, Komissarovi hooaeg lõppes

10:21

Prantsuse pass annab Kanada uisutajale tituleeritud partneriga olümpiašansi

09:55

Edmonton Oilersil oli kodujääl piinlik õhtu

09:24

Tänak: pidime auto koju tooma, aga saime sõitu nautida

09:19

Raieste korralik esitus aitas Murcia taas võiduni

loetumad

12:25

Ott Tänak tõmbab rallikarjäärile pidurit

08:12

Ogier võitis Jaapanis ja tegi tiitliheitluse veel pingelisemaks, Tänak neljas Uuendatud

13:11

Hyundai tiimipealik: oleme kurvad, aga mõistame Tänaku otsust

08.11

Flora sai otsustavas mängus kindla võidu ja tuli Eesti meistriks Uuendatud

07.11

Konkurendid kahtlustavad, et Albaania naiskonnas mängib mees

06.11

Tänak tegi tuleviku kohta otsuse: tiim otsustab, millal välja kuulutada

02:40

VIDEO | Fourmaux jättis kaardilugeja ukse Jaapani metsadesse

08.11

Verstappen pärast krahhi kvalifikatsioonis: MM-tiitli võib unustada

09:24

Tänak: pidime auto koju tooma, aga saime sõitu nautida

15:41

Rovanperä tänas Tänakut lahingute eest

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo