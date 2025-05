Eesti saalijalgpallikoondise treenerid sõlmisid lepingupikenduse

Eesti saalijalgpallikoondis on Kytölä juhendamisel mänginud alates 2023. aastast ja pidanud tema käe all 15 ametlikku kohtumist, millest on võidetud viis ning viigistatud üks. Kokku on koondis selle ajaga löönud 35 väravat, vahendab jalgpall.ee.

Treenerite senine leping vältas selle aasta aprilli lõpuni ning pikeneb osapoolte kokkuleppel 2026. aasta 30. aprillini.

"Meie jaoks on oluline, et suudame hoida järjepidevust ja samal ajal liikuda edasi. Näeme, et meeskond usaldab treenereid ning nende käe all on kujunemas tugevam identiteet ja mängupilt. See loob aluse järgmisteks sammudeks ka tulemuste mõttes ning võimaldab meil järjest enam noori koondisesse kaasata," rääkis EJL-i saalijalgpalli tehniline juht Teet Allas.

40-aastane Kytölä esindas mängijana 11 hooajal Soome tippklubi Kampuksen Dynamo (KaDy) meeskonda, kelle ridades võitis ta viis Soome meistritiitlit. Soome saalikoondist on Kytölä esindanud 114 kohtumises, kus ta sai kirja 41 väravat. Muuhulgas on Kytölä pärjatud mitmel hooajal Soome parima saalijalgpalluri tiitliga.

51-aastane Ville Sihvonen oli aastail 2010–2022 abitreener Soome saalikoondises, kellega jõuti 2022. aasta Euroopa meistrivõistlustel esimest korda ajaloos esikaheksasse. 52-aastane Dmitri Skiperski oli aastail 2014-2022 Eesti koondise peatreener, lisaks tänasele meeste koondise abitreeneri rollile juhendab ta ka noormeeste U-19 saalikoondist. 36-aastane Madis Rajando on endine Eesti koondislane, kelle arvel on 36 kohtumist saalijalgpalli koondises. Kaks aastat tagasi töötas tema Eesti saalikoondise peatreenerina.