Saalijalgpallikoondis koguneb Tallinnas treeninglaagriks

Kahe päeva vältel ootavad koondislasi ees koosolekud ning kolm treeningut Saku spordikeskuses. Laager on osa koondise ettevalmistusprotsessist aprillikuiseks maailmameistrivõistluste Euroopa valikturniiri eelringiks, mis peetakse Eestis. Eelringis mängib Eesti ühes alagrupis Kreeka, Norra ja Iisraeliga.

Peatreener Mikko Kytölä nimetas veebruari laagri koosseisu 17 mängijat.

Eesti meeste saalijalgpallikoondise koosseis:

Väravavahid

Artjom Tikhonov (16.03.2007) – Tallinna FC Qarabag

Rene Kolsar (25.09.1988) – Tartu Ravens Futsal

Mario Kuum (24.10.1998) – Saku Sporting

Väljakumängijad

Raul Rebane (18.08.1994) – Tartu Ravens Futsal

Lehar Savikink (05.05.1990) – Tartu Ravens Futsal

Eduard Desjatski (10.06.1999) – Tartu Ravens Futsal

Maksim Babjak (10.12.1993) – Tartu Ravens Futsal

Ervin Stüf (03.12.1990) – Tallinna FC Bunker Partner

Denis Vnukov (01.11.1991) – Tallinna FC Bunker Partner

Mark Ivanov (06.02.1994) – Tallinna FC Bunker Partner

Mikko Matinaro (05.01.1988) – Tervakosken Pato (FIN)

Roman Bažkov (03.09.2005) – Silla FC Phoenix

Stanislav Gussev (30.03.2005) – Silla FC Phoenix

Matvei Minajev (29.04.2007) – Silla FC Phoenix

Raul Männi (16.02.2006) – Silla FC Phoenix

Märten Männiste (05.08.2001) – Saku Sporting

Martin Valkiainen (29.07.2003) – Saku Sporting

Peatreener: Mikko Kytölä