Saalijalgpallikoondis koguneb Tallinnas treeninglaagriks
Eesti saalijalgpalli koondis koguneb sel nädalalõpul, 27.–28. veebruarini Tallinnas toimuvaks treeninglaagriks.
Kahe päeva vältel ootavad koondislasi ees koosolekud ning kolm treeningut Saku spordikeskuses. Laager on osa koondise ettevalmistusprotsessist aprillikuiseks maailmameistrivõistluste Euroopa valikturniiri eelringiks, mis peetakse Eestis. Eelringis mängib Eesti ühes alagrupis Kreeka, Norra ja Iisraeliga.
Peatreener Mikko Kytölä nimetas veebruari laagri koosseisu 17 mängijat.
Eesti meeste saalijalgpallikoondise koosseis:
Väravavahid
Artjom Tikhonov (16.03.2007) – Tallinna FC Qarabag
Rene Kolsar (25.09.1988) – Tartu Ravens Futsal
Mario Kuum (24.10.1998) – Saku Sporting
Väljakumängijad
Raul Rebane (18.08.1994) – Tartu Ravens Futsal
Lehar Savikink (05.05.1990) – Tartu Ravens Futsal
Eduard Desjatski (10.06.1999) – Tartu Ravens Futsal
Maksim Babjak (10.12.1993) – Tartu Ravens Futsal
Ervin Stüf (03.12.1990) – Tallinna FC Bunker Partner
Denis Vnukov (01.11.1991) – Tallinna FC Bunker Partner
Mark Ivanov (06.02.1994) – Tallinna FC Bunker Partner
Mikko Matinaro (05.01.1988) – Tervakosken Pato (FIN)
Roman Bažkov (03.09.2005) – Silla FC Phoenix
Stanislav Gussev (30.03.2005) – Silla FC Phoenix
Matvei Minajev (29.04.2007) – Silla FC Phoenix
Raul Männi (16.02.2006) – Silla FC Phoenix
Märten Männiste (05.08.2001) – Saku Sporting
Martin Valkiainen (29.07.2003) – Saku Sporting
Peatreener: Mikko Kytölä
