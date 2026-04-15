Eesti saalijalgpallikoondis pääses alagrupist edasi 13. katsel

Teisipäeva õhtul saalijalgpalli maailmameistrivõistluste põhiturniirile koha kindlustanud Eesti jaoks tegi saavutuse eriliseks, et varem oli tosinal korral valikturniiridelt edasipääs luhtunud.

Esimese maavõistluse pidas jalgpall.ee andmetel Eesti saalijalgpallikoondis 2008. aasta alguses Soomega. Sama aasta veebruaris toimus Bosnia ja Hertsegoviinas Visokos maailmameistrivõistluste valikturniir, kus Eesti sai kolm suurt kaotust, kuid suutis lüüa ka esimese valikturniiride värava, kui Ott Purje oli täpne väljakuperemeeste vastu. Eesti küll kaotas selle mängu 1:12, lisaks jäädi alla Hollandile 0:13 ja Leedule 0:7.

Enne sel nädalal Jõhvis lõppenud 2028. aasta MM-i eelvalikturniiri oli Eesti proovinud maailmameistrivõistluste valikturniiridel esimesest etapist edasi saada viiel korral, kuid see polnud varem õnnestunud. Jõhvi turniirile eelnenud 15 mänguga oli saadud 1 võit ja 14 kaotust. Ainus võit oli kirjas 2015. aastal Küprosel toimunud turniirilt, kus alistati 2:1 Armeenia.

Ehk Jõhvis lisandus 2023. aasta lõpust Eesti koondist juhendava soomlase Mikko Kytölä hoolalustele teine võit (4:3 Kreeka üle) ja kaks viiki (0:0 Norraga ja 4:4 Iisraeliga). Kusjuures kõik kolm vastast on Eestist reitingus kõrgemal ja erinevalt Eestist pääsesid kõik kolm ka neli aastat tagasi MM-i eelvalikturniirilt edasi.

Eesti saalijalgpallimeeskonnal on praegu käimas ka omapärane seeria, sest kunagi varem pole koondis suutnud neli (algas see jaanuari lõpus 2:2 viigist Norraga) ametlikku mängu olla kaotuseta. Eelnevalt oli koondis kaotusekibedust vältida suutnud kõige rohkem kaks mängu järjest.

Euroopa saalijalgpallimeistrivõistluste valikturniiridel on Eesti osalenud seitsmel korral. Seal saadi mänguvõit 20. katsel, kui eelmise aasta kevade Küprosel toimunud turniiril võideti viimases voorus Põhja-Iirimaad 2:1. Eelmised 19 mängu oli Eesti kaotanud, kusjuures enne Põhja-Iirimaa alistamist saadi Küprosel kaks nappi 1:2 kaotust, jäädes sarnase tulemusega alla väljakuperemeestele ja Andorrale, kes mõlemad said alagrupist edasi.

Eelmise kevade Küprose ja selle aasta Eesti valikturniiril oli üks ühine joon. Kuna vabatahtlikult ei olnud keegi nelikust nõus korraldusõigust endale võtma, siis korraldaja selgitas UEFA loosiga.

Kes 2028. aasta meeste maailmameistrivõistluste Euroopa valikturniiri põhiringis Eestile vastu tulevad, selguvad 16. juunil toimuval loosil. Seal jagatakse 36 meeskonda tosinasse alagruppi, kes selgitavad kodus-võõrsil-mängudega 20 eliitringi pääsejat.

Eliitringis, kus meeskonnad on jagatud viide neljaliikmelisse alagruppi, saab finaalturniirile 7 Euroopa koondist.

UEFA reitingu esikümnesse kuuluvatest meeskondadest on Eesti varem kohtunud esikümne lõppu kuuluvate Armeenia ja Sloveeniaga. Reitingu tipus edestavad nimetatud meeskondi Portugal, Hispaania, Kasahstan, Ukraina, Prantsusmaa, Horvaatia ja Itaalia.

Armeeniaga on Eesti mänginud koguni viiel korral, neist neli mängu on lõppenud Armeenia võiduga. Viimati kohtuti 2017. aastal EM-i valiksarjas, kui Armeenia võitis 5:1, revanšeerides sellega 2015. aasta lõpus MM-i valiksarjas saadud 1:2 kaotuse.

Sloveeniaga mängis Eesti 2024. aasta sügisel Horvaatias toimunud turniiril, kus Eesti pidi vastaste 2:0 paremust tunnistama.

Esimese Eesti saalijalgpallikoondisena sai valikturniiridel alagrupist edasi Eesti U-19 vanuseklassi koondis, kes eelmise aasta jaanuaris Sillamäel peetud EM-i eelvalikturniiril sai kolme meeskonna seas esikoha. Tol korral alistati Põhja-Makedoonia 3:1 ja Gibraltar 8:3.

Mõlemal korral, nii aasta tagasi Sillamäel kui ka nüüd Jõhvis, sai mängijatest edasipääsurõõmu nautida klubijalgpalli Sillamäe Silla FC eest mängiv Raul Männi.