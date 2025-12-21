X!

Eesti saalijalgpallikoondis lõpetas sõprusturniiri võiduga Gibraltari üle

Jalgpall
Eesti saalijalgpallikoondis
Eesti saalijalgpallikoondis Autor/allikas: Anna Andreas
Jalgpall

Eesti saalijalgpallikoondis pidas pühapäeval Sõle spordikeskuses koduse sõprusturniiri viimase kohtumise, kus alistati Gibraltar tulemusega 3:2.

Kohtumise avavärav sündis kuuendal minutil, kui Gibraltari mängija Lee Soiza suunas palli oma väravasse. Mõni minut hiljem kasvatas Eesti eduseisu Ervin Stüf, kelle täpne löök ristnurka tegi seisuks 2:0. Avapoolaja lõpus suutis Gibraltar vahet vähendada, vahendab jalgpall.ee.

Teisel poolajal taastas Eesti kaheväravalise edu Deniss Vnukov, kes oli täpne 24. minutil. Mängu lõpus lõi Gibraltar veel ühe värava, kuid Eesti suutis eduseisu hoida ning teenis turniiri teise kohtumise järel võidu.

Kodusel sõprusturniiril kogus Eesti ühe võidu ja ühe kaotuse. Reedel jäädi 0:4 alla Soome B-koondisele, kes laupäeval alistas omakorda Gibraltari 6:0.

Turniiri tulemused:

Reede, 19. detsember kell 18.00: Eesti – Soome 0:4
Laupäev, 20. detsember kell 14.00: Soome – Gibraltar 6:0
Pühapäev, 21. detsember kell 12.00: Eesti – Gibraltar 3:2

Toimetaja: Kristjan Kallaste

