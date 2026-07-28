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Selgus saalijalgpallikoondise MM-mängude kalender

Jalgpall
Eesti saalijalgpallikoondis.
Eesti saalijalgpallikoondis. Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Jalgpall

Esimest korda maailmameistrivõistluste põhiturniirile pääsenud Eesti peab kodumängud 20. oktoobril Ukrainaga ja 9. detsembril Slovakkiaga.

2028. aasta maailmameistrivõistluste Euroopa valiksarja põhiturniiril on 36 meeskonda jagatud tosinasse kolmeliikmelisse alagruppi.

Eesti (UEFA saalijalgpalli reitingus praegu 45. kohal) loositi 9. alagruppi, kus eestlaste vastasteks on eelmise MMi pronks Ukraina (5.) ja Slovakkia (18.), kellega varem pole Eesti kohtunud.

Ukraina saalijalgpallilehe 5x5org.ua andmetel algab alagrupiturniir 15. oktoobril, kui Eesti läheb Lučenecis vastamisi Slovakkiaga. 20. oktoobril kohtuvad Eesti ja Ukraina, 10. novembril Slovakkia ja Ukraina, 9. detsembril Eesti ja Slovakkia, 26. veebruaril Ukraina ja Eesti ning 2. märtsil Ukraina ja Sloveenia.

Jalgpalliliidu teatel on Eesti kodumängude kohad on veel lahtised.

Järgmisse ringi ehk eliitvooru pääsevad otse 12 alagrupi võitjat ja neli paremat teise koha omanikku.

Ülejäänud kaheksa teise koha omanikku loositakse paaridesse ning kodus-võõrsil-mängude tulemusena selgub veel neli eliitvooru pääsejat.

Eliitvoorus selgitavad 20 meeskonda viies alagrupis need seitse meeskonda, kes pääsevad finaalturniirile.

Juhul kui finaalturniiri korraldajaks valitakse Prantsusmaa või Hispaania, pääseb valikturniiri kaudu Euroopast finaalturniirile kuus meeskonda. Lisaks kandideerivad finaalturniiri läbiviimisele Indoneesia, Kuveit ja Maroko.

11. saalijalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir toimub 24 riigi koondise osavõtul 2028. aastal 7.-29. oktoobrini.

Eesti sai põhiturniirile tänu edule kevadel Jõhvis toimunud eelringis, kus saadi Norra järel ning Iisraeli ja Kreeka ees teine koht. Eesti mängis Norraga 0:0 ja Iisraeliga 4:4 viiki ning võitis 4:3 Kreekat.

Varem polnud Eesti koondis ei Euroopa ega ka maailmameistrivõistluste valikturniiril esimesest ringist edasi pääsenud.

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