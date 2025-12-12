X!

Saalijalgpallikoondis sai teada vastased MM-valikturniiri eelringis

Jalgpall
Eesti saalijalgpallikoondis
Eesti saalijalgpallikoondis Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Eesti saalijalgpallikoondis sai reedel toimunud loosimisel teada oma vastased 2028. aasta maailmameistrivõistluste Euroopa valikturniiri eelringis.

Eesti kuulub ühte neljaliikmelisse alagruppi Kreeka, Norra ja Iisraeliga. Miniturniiridena peetav eelring toimub 6.–15. aprillini, vahendab jalgpall.ee.

Kokku osaleb võistlusel 48 koondist. Neist 24 kõrgema koefitsiendiga meeskonda pääseb otse põhiringi, samal ajal kui ülejäänud 24 alustavad teekonda eelringist. Eelturniirilt pääsevad edasi põhiturniirile alagruppide kaks parimat, kelle jaoks jätkub võistlus oktoobris ja novembris.

Täpne toimumiskoht ning mängude algusajad on selgumisel ning jalgpalliliit teatab need esimesel võimalusel.

Eesti saalijalgpallikoondis mängib selle aasta viimased kohtumised tuleval nädalal, 19. ja 21. detsembril, kui sõprusturniiril kohtutakse Soome ja Gibraltariga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

premium liiga

jalgpalliuudised

15:56

Saalijalgpallikoondis sai teada vastased MM-valikturniiri eelringis

12:28

Üheksakordse Soome meisterklubi peatribüün põles maha

11:42

Levadia noored uuele tasemele viinud Kruglov sai ametikõrgendust

09:29

Jalgpalli MM-i piletid on oodatust mitu korda kallimad

11.12

Neidude jalgpallikoondis hakkab A-tasandile naasmist jahtima San Marinos

11.12

Eesti naiste jalgpallikoondis pole maailma edetabelis enam Baltikumi parim

11.12

Saudid hoiavad Salahil silma peal

11.12

Eesti jalgpallinoored ei kavatse Valgevene eakaaslastega mängida

10.12

City alistas võõrsil Madridi Reali, Arsenal jätkab täiseduga

10.12

Premium liiga hooaja parim mängija tuleb kas Levadiast või Florast

sport.err.ee uudised

20:39

Keila kaotas Ventspilsis

19:40

Eesti saalihokinaised said MM-il 12. koha

19:11

Eesti paarissprinterid piirdusid Davosis eelsõiduga

18:44

Jaapani suusahüppaja sai hooaja neljanda MK-etapivõidu

18:15

VIDEO | Stamkos viskas St. Louis Bluesi väravasse neli litrit

17:09

Mai Brit Teder ei sekkunud Itaalias kõrgesse mängu

16:33

Susan Külm tegi Hochfilzenis karjääri parima sprindi Uuendatud

16:11

Tiitlit kaitsev Littler alustas võiduga leedulase üle, Läti mees ka edasi

15:56

Saalijalgpallikoondis sai teada vastased MM-valikturniiri eelringis

15:24

Märt Ibruse korvpallikommentaar: võlud ja valud

14:42

Lancia ralliauto rooli taha istuvad Rossel ja Grjazin

14:15

Ben Sulayem jätkab rahvusvahelise autoliidu juhtimist

13:58

Suurepärasest Vonnist sai MK-sarja ajaloo vanim etapivõitja

13:45

Giacomel teenis karjääri teise etapivõidu, jälitussõidus kolm eestlast Uuendatud

13:07

Mistra võõrustab nädalavahetusel Balti liiga liidrit

12:28

Üheksakordse Soome meisterklubi peatribüün põles maha

11:42

Levadia noored uuele tasemele viinud Kruglov sai ametikõrgendust

11:13

Nädalavahetusel selguvad iluuisutamise Eesti meistrid

10:37

"Spordis ainult tüdrukud" | Kas naised päästavad kahevõistluse?

10:08

Rockets jäi rabedas lõpplahenduses peale, Jokic tegi tõhusa esituse

loetumad

13:45

Giacomel teenis karjääri teise etapivõidu, jälitussõidus kolm eestlast Uuendatud

16:33

Susan Külm tegi Hochfilzenis karjääri parima sprindi Uuendatud

11.12

Prantsusmaa tennisistile määrati 20 aasta pikkune võistluskeeld

11.12

Gedly Tugi jätkab karjääri Sloveenias: teen kõik, et enda üle uhkust tunda

11.12

Venemaa laskesuusatajad pöördusid spordikohtusse Uuendatud

00:07

Žalgiris võitis Pariisis põnevusmängu, Hispaania tipud koguvad hoogu

11.12

Kelly Sildaru tagas koha MK-etapi finaalis

11.12

Lajali treeneriks sai maailma viienda reketi eelmine juhendaja

13:58

Suurepärasest Vonnist sai MK-sarja ajaloo vanim etapivõitja

11.12

Valitsev grupisõidu Eesti meister liitus Belgia suurtiimiga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo