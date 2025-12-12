Saalijalgpallikoondis sai teada vastased MM-valikturniiri eelringis

Eesti kuulub ühte neljaliikmelisse alagruppi Kreeka, Norra ja Iisraeliga. Miniturniiridena peetav eelring toimub 6.–15. aprillini, vahendab jalgpall.ee.

Kokku osaleb võistlusel 48 koondist. Neist 24 kõrgema koefitsiendiga meeskonda pääseb otse põhiringi, samal ajal kui ülejäänud 24 alustavad teekonda eelringist. Eelturniirilt pääsevad edasi põhiturniirile alagruppide kaks parimat, kelle jaoks jätkub võistlus oktoobris ja novembris.

Täpne toimumiskoht ning mängude algusajad on selgumisel ning jalgpalliliit teatab need esimesel võimalusel.

Eesti saalijalgpallikoondis mängib selle aasta viimased kohtumised tuleval nädalal, 19. ja 21. detsembril, kui sõprusturniiril kohtutakse Soome ja Gibraltariga.