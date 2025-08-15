X!

Tallinnas toimub rahvusvaheline saalijalgpalli turniir

Jalgpall
Eesti saalijalgpallikoondis
Eesti saalijalgpallikoondis Autor/allikas: Katariina Peetson / jalgpall.ee
Jalgpall

Nädalavahetusel toimub Sõle spordikeskuses saalijalgpalliturniir, kus treeningmänge peavad Eesti koondis, valitsev Eesti meister Tallinna FC Bunker Partner ja tänavune Soome tšempion Akaa Futsal.

Bunker Partneri ja Akaa jaoks on tegemist olulise ettevalmistava treeninglaagriga enne UEFA Meistrite liiga turniiri. Eesti koondises seekord Bunker Partneri mängijaid pole. Vigastuse tõttu jääb koondisest eemale Jõhvi FC Phoenixi mängumees Reino Urlih.

Mängude ajakava:

15.08, kell 19.30 Akaa Futsal – Tallinna FC Bunker Partner
16.08, kell 15.00 Eesti – Akaa Futsal
17.08, kell 12.00 Tallinna FC Bunker Partner – Eesti

Eesti koondise nimekiri laagriks:

Raul Rebane (18.08.1994) – Tartu Ravens Futsal 33/0
Lehar Savikink (05.05.1990) – Tartu Ravens Futsal 25/2
Temari Nuuma (09.04.1996) – Tartu Ravens Futsal 25/0
Eduard Desjatski (10.06.1999) – Tartu Ravens Futsal 5/2
Joonas Kartsep (13.11.1997) – Tartu Ravens Futsal 14/0
Rene Kolsar (25.09.1988) – Tartu Ravens Futsal 5/0
Raul Männi (16.02.2006) – Sillamäe Silla FC 10/1
Danila Tsõgankov (01.09.2001) – Sillamäe Silla FC 4/0
Daniil Dikopavlenko (30.09.2003) – Sillamäe Silla FC 2/0
Roman Bažkov (03.09.2005) – Sillamäe Silla FC 14/4
Jaroslav Šipunov (28.04.2007) – Saku Sporting 0/0
Märten Männiste (05.08.2001) – Saku Sporting 0/0
Kristjan Kalamees (03.01.2007) – Narva United FC 0/0
Stanislav Gussev (30.03.2005) – Narva United FC 14/0
Nikolai Pulkkinen (09.01.1988) – Narva United FC 34/0
Artjom Tikhonov (16.03.2007) – Kopli Coolbet 2/0

Peatreener: Mikko Kytölä

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

naiste em-i järelvaatamine

premium liiga

jalgpalliuudised

16:15

Tallinnas toimub rahvusvaheline saalijalgpalli turniir

14:32

Jalgpalli naiste meistriliigas jooksevad laupäeval väljakule kõik tiimid

13:54

Tamme klubi pääses eurosarjas edasi, Sheini oma langes Euroopa liigast

11:35

TÄNA OTSE | Vaprus võõrustab Premium liigas Tammekat

08:37

Levadia kapten: emotsionaalselt väga raske kaotus

14.08

Levadia teekond eurosarjas sai läbi

14.08

Kaleviga liitus Rootsi tugevuselt kolmandast liigast 20-aastane keskkaitsja

14.08

Basher avas Norras väravaarve, Soomets koosseisu ei kuulunud

14.08

Liverpool hankis Itaaliast noore keskkaitsja

14.08

PSG võitis penaltiseeria järel UEFA superkarika

sport.err.ee uudised

17:55

Haamer Duplantise rekordist: lollitasime niisama, siis ta võttis teiba ja hüppas jälle üle

17:16

U-16 noormehed said EM-il esimese võidu, ees ootab tähtis mäng

16:15

Tallinnas toimub rahvusvaheline saalijalgpalli turniir

15:47

Vabaduse väljakul selgusid Tallinna meistrid rannaistevõrkpallis

15:09

Eesti orienteerujad võitsid veteranide MM-il veel kolm medalit

14:32

Jalgpalli naiste meistriliigas jooksevad laupäeval väljakule kõik tiimid

13:54

Tamme klubi pääses eurosarjas edasi, Sheini oma langes Euroopa liigast

13:18

Janari Jõesaar: peame mängutempot kontrollima

12:42

Kettagolfi Eesti meistrivõistlustel jätkavad liidritena Villmann ja Tätte

12:09

Eesti allveeorienteerujad teenisid EM-il 12 medalit

11:35

TÄNA OTSE | Vaprus võõrustab Premium liigas Tammekat

11:02

VIDEO | Järveoja õpilane Grete Paia näitas Kehala ringil oskusi

10:24

Enok ja Simm lähevad Lahtisse Soome meistritiitlit kindlustama

09:51

Cincinnati üllatusmees sai veerandfinaalis Runest jagu

09:13

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

08:37

Levadia kapten: emotsionaalselt väga raske kaotus

08:04

Maailma 54. reketi alistanud Lajal pääses USA-s veerandfinaali

14.08

Paide rallil võistleb ligi 100 ekipaaži

14.08

Läti korvpallikoondis jäi koduses kontrollkohtumises Leedule alla

14.08

ETV spordisaade, 14.august

loetumad

14.08

Levadia teekond eurosarjas sai läbi

08:04

Maailma 54. reketi alistanud Lajal pääses USA-s veerandfinaali

14.08

Tartus püstitati kergejõustiku uusi Eesti rekordeid

14.08

Henri Drell: muidugi võib tulevikus olla liikumist ookeani taha

11:02

VIDEO | Järveoja õpilane Grete Paia näitas Kehala ringil oskusi

14.08

Läti korvpallikoondis jäi koduses kontrollkohtumises Leedule alla

14.08

NBA klubi läks kaubaks nelja miljardi dollari eest

08:37

Levadia kapten: emotsionaalselt väga raske kaotus

14.08

Ingebrigtsen vihjas vana ala juurde naasmisele

13.08

Eesti võrkpallikoondis kindlustas Horvaatias edasipääsu EM-finaalturniirile

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo