Tallinnas toimub rahvusvaheline saalijalgpalli turniir

Nädalavahetusel toimub Sõle spordikeskuses saalijalgpalliturniir, kus treeningmänge peavad Eesti koondis, valitsev Eesti meister Tallinna FC Bunker Partner ja tänavune Soome tšempion Akaa Futsal.

Bunker Partneri ja Akaa jaoks on tegemist olulise ettevalmistava treeninglaagriga enne UEFA Meistrite liiga turniiri. Eesti koondises seekord Bunker Partneri mängijaid pole. Vigastuse tõttu jääb koondisest eemale Jõhvi FC Phoenixi mängumees Reino Urlih.

Mängude ajakava:

15.08, kell 19.30 Akaa Futsal – Tallinna FC Bunker Partner

16.08, kell 15.00 Eesti – Akaa Futsal

17.08, kell 12.00 Tallinna FC Bunker Partner – Eesti

Eesti koondise nimekiri laagriks:

Raul Rebane (18.08.1994) – Tartu Ravens Futsal 33/0

Lehar Savikink (05.05.1990) – Tartu Ravens Futsal 25/2

Temari Nuuma (09.04.1996) – Tartu Ravens Futsal 25/0

Eduard Desjatski (10.06.1999) – Tartu Ravens Futsal 5/2

Joonas Kartsep (13.11.1997) – Tartu Ravens Futsal 14/0

Rene Kolsar (25.09.1988) – Tartu Ravens Futsal 5/0

Raul Männi (16.02.2006) – Sillamäe Silla FC 10/1

Danila Tsõgankov (01.09.2001) – Sillamäe Silla FC 4/0

Daniil Dikopavlenko (30.09.2003) – Sillamäe Silla FC 2/0

Roman Bažkov (03.09.2005) – Sillamäe Silla FC 14/4

Jaroslav Šipunov (28.04.2007) – Saku Sporting 0/0

Märten Männiste (05.08.2001) – Saku Sporting 0/0

Kristjan Kalamees (03.01.2007) – Narva United FC 0/0

Stanislav Gussev (30.03.2005) – Narva United FC 14/0

Nikolai Pulkkinen (09.01.1988) – Narva United FC 34/0

Artjom Tikhonov (16.03.2007) – Kopli Coolbet 2/0

Peatreener: Mikko Kytölä