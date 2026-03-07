Haanja maratonil võidutsesid Kilp ja Ojaste, Estoloppeti võitis Ränkel

Ojaste ajaks märgiti kaks tundi, 16 minutit ja 30 sekundit, millega ta teenis üldarvestuses 40. koha. "Väga hea enesetunne oli. Rada oli täiesti okei, ilm oli ilus, rahvas oli raja ääres. Väga mõnus oli! Suusad olid väga head ja mulle pigem see Haanja rada sobib! Siin on tõuse, laskumisi, kurve - parajalt kõike!" kirjeldas Ojaste olusid.

Lähimaks konkurendiks jäi Merilin Jürisaar, kes kaotas nelja minuti ja 21 sekundiga. Kolmanda koha sai Susan Sarapuu, kellel kogunes kaotust viis minutit ja 41 sekundit.

"Tegelikult ma täpselt ei teadnud, kui kaugel [Jürisaar] on. Tegin oma sõitu ja üritasin olla pundis. Viimane ring jäin üksi ja siis tuli lihtsalt lõpuni sõita," ütles Ojaste.

Üldvõitjaks tulnud Kilbi ajaks jäi tund, 52 minutit ja 30 sekundit. Albert Unn ületas finišijoone kaheksa sekundit hiljem, kolmanda koha teeninud Robert Sarapuu kaotas võitjale kolme minuti ja 47 sekundiga.

"Suur tänu korraldajatele! Kõvasti oli vaeva nähtud ja ma arvan, et need, kes [pühapäeval] veel tulevad, saavad ka veel oma sõitu nautida!" viitas võitja nädal aega kestnud intensiivsetele rajaparandustöödele.

Kevadise raja osas leiab Kilp, et taktikaliselt on see lihtsam - tugevama eelis jääb peale. "Ma arvan, et taktikaliselt on selline pehme rada isegi lihtsam. Kes jaksab, see on võidumees," sõnas ta.

"Siin on olud nii palju raskemad, aeglasemad, et tugevam võidab. Esimene ring proovisime kerget vahet sisse saada, et teisel ringil saaks oma sõitu teha. Lõpu poole Unn veel proovis, aga mul olid natukene libedamad suusad, tal vastupidi pidasid paremini. Aga ma laskumistel püsisin ilusti sabas ja lõpuga suutsin ära võtta," ütles Estoloppeti sarjas hooaja teise võidu võtnud Kilp.

Haanja maratonil neljanda koha saanud Raido Ränkel (+4.04) lõpetas Estoloppeti hooaja võitjana, täites sellega hooaja alguses paika pandud eesmärgi.

"Vana rasva pealt kannatab kelgutada veel Eesti poistega võidu. Õnnestus see eesmärk ka, et sai ühe aastaga kaks sarja võidetud," viitas Ränkel ka sügisel võidetud Tartu Maratoni Klassiku üldvõidule.

Rääkides Estoloppeti sarja maratonidest tervikuna, toob Ränkel esimese lemmikuna esile Viru. "Mulle meeldib ikka mu kodumaraton, Viru maraton. Tegelikult on nad muidugi kõik ägedad," rääkis endine laskesuusataja.

Naiste arvestuses läks Estoloppeti üldvõit Tatjana Mannimale. Hooaja parimaks võistkonnaks krooniti SUUSASEMUD.

Rahvasuusatajate sari saab lõpu pühapäeval, mil Haanja maratoni radadel toimub esimest korda Haanja Vabamaraton (21 ja 42 km) ja Naistepäevasõit (6.5 km).