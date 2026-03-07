X!

Haanja maratonil võidutsesid Kilp ja Ojaste, Estoloppeti võitis Ränkel

Suusatamine
Foto: Tarmo Tomson
Suusatamine

Sulailmade kiuste toimunud 48. Haanja maraton tõi kevadistele Haanja Spordi- ja Puhkekeskuse radadele kokku 517 suusatajat. Meeste seas teenis esikoha Marko Kilp, naiste seas võidutses Teiloora Ojaste.

Ojaste ajaks märgiti kaks tundi, 16 minutit ja 30 sekundit, millega ta teenis üldarvestuses 40. koha. "Väga hea enesetunne oli. Rada oli täiesti okei, ilm oli ilus, rahvas oli raja ääres. Väga mõnus oli! Suusad olid väga head ja mulle pigem see Haanja rada sobib! Siin on tõuse, laskumisi, kurve - parajalt kõike!" kirjeldas Ojaste olusid. 

Lähimaks konkurendiks jäi Merilin Jürisaar, kes kaotas nelja minuti ja 21 sekundiga. Kolmanda koha sai Susan Sarapuu, kellel kogunes kaotust viis minutit ja 41 sekundit.

"Tegelikult ma täpselt ei teadnud, kui kaugel [Jürisaar] on. Tegin oma sõitu ja üritasin olla pundis. Viimane ring jäin üksi ja siis tuli lihtsalt lõpuni sõita," ütles Ojaste.

Üldvõitjaks tulnud Kilbi ajaks jäi tund, 52 minutit ja 30 sekundit. Albert Unn ületas finišijoone kaheksa sekundit hiljem, kolmanda koha teeninud Robert Sarapuu kaotas võitjale kolme minuti ja 47 sekundiga.

"Suur tänu korraldajatele! Kõvasti oli vaeva nähtud ja ma arvan, et need, kes [pühapäeval] veel tulevad, saavad ka veel oma sõitu nautida!" viitas võitja nädal aega kestnud intensiivsetele rajaparandustöödele.  

Kevadise raja osas leiab Kilp, et taktikaliselt on see lihtsam - tugevama eelis jääb peale. "Ma arvan, et taktikaliselt on selline pehme rada isegi lihtsam. Kes jaksab, see on võidumees," sõnas ta.

"Siin on olud nii palju raskemad, aeglasemad, et tugevam võidab. Esimene ring proovisime kerget vahet sisse saada, et teisel ringil saaks oma sõitu teha. Lõpu poole Unn veel proovis, aga mul olid natukene libedamad suusad, tal vastupidi pidasid paremini. Aga ma laskumistel püsisin ilusti sabas ja lõpuga suutsin ära võtta," ütles Estoloppeti sarjas hooaja teise võidu võtnud Kilp. 

Haanja maratonil neljanda koha saanud Raido Ränkel (+4.04) lõpetas Estoloppeti hooaja võitjana, täites sellega hooaja alguses paika pandud eesmärgi.

"Vana rasva pealt kannatab kelgutada veel Eesti poistega võidu. Õnnestus see eesmärk ka, et sai ühe aastaga kaks sarja võidetud," viitas Ränkel ka sügisel võidetud Tartu Maratoni Klassiku üldvõidule.

Rääkides Estoloppeti sarja maratonidest tervikuna, toob Ränkel esimese lemmikuna esile Viru. "Mulle meeldib ikka mu kodumaraton, Viru maraton. Tegelikult on nad muidugi kõik ägedad," rääkis endine laskesuusataja. 

Naiste arvestuses läks Estoloppeti üldvõit Tatjana Mannimale. Hooaja parimaks võistkonnaks krooniti SUUSASEMUD.  

Rahvasuusatajate sari saab lõpu pühapäeval, mil Haanja maratoni radadel toimub esimest korda Haanja Vabamaraton (21 ja 42 km) ja Naistepäevasõit (6.5 km). 

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

22:36

Galerii | Hoki poolfinaalide avamängud võitsid kodumeeskonnad

22:32

Pärnu VK teenis kümne aasta pikkuse pausi järel taas Balti meistritiitli Uuendatud

22:19

ETV spordisaade, 7. märts

21:55

Hermet püstitas Prantsusmaal punktirekordi, aga oleks võinud veelgi visata

21:21

Tartu Ülikool kaotas Valmieras suurelt, Keila KK võitis teisel lisaajal

20:39

Eesti naiste jalgpallikoondis avas viigiga MM-valiksarjas punktiarve

20:16

Aigro ei pääsenud Lahtis teise vooru, võit Tschofenigile

19:41

Haanja maratonil võidutsesid Kilp ja Ojaste, Estoloppeti võitis Ränkel

19:15

Shimada tuli jälle maailmameistriks, Goidina ja Kaljuvere parandasid kohta Uuendatud

18:32

Vaprus pööras kodupubliku ees kaheväravalise kaotusseisu võiduks

laskesuusatamine

18:05

Meeste hooaja viimase teatesõidu võitis Norra, Eesti kümnes Uuendatud

16:44

Eesti laskesuusanoored sõitsid MM-il medalile Uuendatud

15:20

Regina Ermits tuli Kontiolahtis 13. kohale, võit Simonile Uuendatud

06.03

Perrot näitas tavadistantsil võimu, Zahkna 28. Uuendatud

jäähoki

22:36

Galerii | Hoki poolfinaalide avamängud võitsid kodumeeskonnad

06.03

Eesti jäähokinaiskond sai MM-il jagu kõikidest vastastest

06.03

Rooba väravast võiduks ei piisanud

06.03

Koitmaa jäähokinaiskonna edust: tiim usub viimase sekundini Uuendatud

freestyle suusatamine

16:25

Grete-Mia Meentalo võitis juunioride MM-il pronksi Uuendatud

25.02

Henry Sildaru: loodetavasti on mul ikka mitu olümpiat veel ees

24.02

Olümpiadebütant Meentalo sõidab juunioride MM-ile

23.02

Henry Sildaru sai presidendilt riikliku teenetemärgi

kahevõistlus

06.03

Kristjan Ilves tõusis suusasõiduga esikümnesse Uuendatud

05.03

Ilves näitas proovivõistlustel 16. tulemust

04.03

Teder ja Gustavson said juunioride MM-il 11. koha

27.02

Ilves: ma ei saanud mäe rütmile, hoovõtule ega äratõukele pihta

suusatamine

19:41

Haanja maratonil võidutsesid Kilp ja Ojaste, Estoloppeti võitis Ränkel

15:01

Eesti suusatajad sprindis 30 hulka ei jõudnud Uuendatud

06.03

Rootsi suusakoondises käärib

05.03

Õed Kaasikud tublidest olümpiatulemustest: eestlase jonnakus aitas

kiiruisutamine

06.03

Marten Liiv saavutas MM-il seitsmenda koha

05.03

Liiv kerkis põhiala toel MM-i avapäeva lõpuks kuuendaks

21.02

Hollandi mehed ei jäänud kiiruisukullata, Taanile ajaloo teine OM-medal

20.02

Rijpma-de Jong pikendas Hollandi uisutajate valitsusaega 1500 meetris

suusahüpped

20:16

Aigro ei pääsenud Lahtis teise vooru, võit Tschofenigile

06.03

Ajaloo lävel olnud Prevc sai disklahvi, aga kindlustas siiski MK-sarja üldvõidu

05.03

Nika Prevc kindlustas kolmanda järjestikuse suure kristallgloobuse

05.03

Vagul saavutas juunioride MM-il kaheksanda koha, Kapp diskvalifitseeriti

iluuisutamine

19:15

Shimada tuli jälle maailmameistriks, Goidina ja Kaljuvere parandasid kohta Uuendatud

17:54

Kaljuvere treener: Tammsaarel tuli armastus, meil tuleb medal!

15:33

Ameerika paar krooniti Tondirabas juunioride maailmameistriteks Uuendatud

06.03

Meeste üksiksõit kujunes jaapanlaste peoks Uuendatud

mäesuusatamine

16:21

Laine MK-hooaja viimasel suurslaalomil tulemust kirja ei saanud

13:40

Itaalia mäesuusataja Pirovano sai teist päeva järjest 0,01-sekundilise võidu

06.03

Itaalia mäesuusataja pikk ootus sai viimaks ülinapilt lõpu

02.03

Kaks olümpiakulda võitnud Brignone tõmbas hooajale joone alla

jääkeegel

17:05

Eesti kurlingupaar paralümpial võimsa Hiina vastu ei saanud Uuendatud

06.03

Eesti kurlingupaar pidi tunnistama lõunanaabrite paremust Uuendatud

04.03

Eesti kurlingupaar alustas paralümpiat võidukalt

25.02

Eesti kurlingu järelkasvukoondis jõudis Lätis pjedestaalile

lumelauasõit

06.03

Laura Anga tuli juunioride MM-il seitsmendaks Uuendatud

01.03

Kaks Eesti lumelaudurit jõudis juunioride MM-il lõppvõistlusele

18.02

Hiina lumelaudur tegi endale suurepärase sünnipäevakingi

16.02

Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo