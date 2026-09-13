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Hussarid tulid Eesti meistriks: publik ei lubanud alla anda

Kergejõustik
Tallinna Maratoni põhidistants
Tallinna Maratoni põhidistants Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Kergejõustik

Karel ja Liis-Grete Hussar saavutasid tänavusel Tallinna Maratonil Eesti meistritiitli, Karel sai maratoni üldarvestuses teise koha ning abikaasa Liis-Grete naiste arvestuses kolmanda.

Karel Hussar rääkis ERR-ile, et pidi keenialastest liidrite hulgas kõvasti vaeva nägema, et nendega ühte punti pääseda. Pärast poolt distantsi hakkasid aga külalised väsima ning see avas eestlasele akna.

"Olin vaimselt alla andmas, aga kui 25 peal öeldi, et punt lagunes ja hakkavad tulema, siis võtsin seda isiklikult. Ma tulen ja tulen vihaga. Teil võivad head ajad olla, aga me oleme Eestis. Me oskame siin lõpuni joosta!" ütles Tallinna Maratoni teine.

"Vihma saime kohe alguses, trass on mulle tuttav. Teadsingi, et esimene pool on natuke raskem. Tõuseb üle Haabersti viadukti, siis Astangu tõus ja siis Nõmme poole, aga pärast seda hakkab alla tulema," jätkas ta. "See oli taktikaline: esimene pool tuleb natuke tagasi hoida, pärast tuleb tempo peale panna. Kui kuulsin, et mina tõstsin tempot ja teised hakkasid lagunema, siis teadsin, et nad võisid lõigata näppu. Aga see, et sealt teiseks tõusta, on uskumatu."

Üldvõidu saavutas keenialane Evans Kimtai Kiprono ajaga kaks tundi, 12 minutit ja 48 sekundit. Hussar ületas joone ajaga 2:18.41, edestades Donald Kimaru Biwotti (2:21.05) pea kahe ja poole minutiga.

Eesti meistritiitli vääriline jooks annab 31-aastasele Hussarile ka tublisti reitingupunkte. "Ainult selle peale mõtlesingi. Ütlesin, et kui alla 2:20 ei jookse, siis pole üldse mõtet lõpuni tulla ja peaks tervist hoidma. Aga raja ääres melu ei andnud seda võimalust tempot järgi lasta," rääkis ta. "Sain lisapunkte ja loodetavasti MM-i suunas hea samm."

Teisena ületas finišijoone eestlane Karel Hussar Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Liis-Grete Hussar ületas finišijoone 20. jooksjana ning saavutas sellega naiste seas kahe keenialanna järel kolmanda koha (2:38.42), edestades tihedas heitluses Külli Sizaskit (2:39.03) ja Helen Belli (2:39.19). Ühtlasi püstitas Hussar oma isikliku tippmargi.

Finišis rääkis kiireim eestlanna ERR-ile, et kodune suurvõistlus kujunes tema karjääri kõige raskemaks. "Seljataga on olnud äärmiselt raske periood. Ma ei ole kunagi see, kes enne võistlusi halab midagi. Ainuke, kes seda kuuleb, on Karel," ütles ta. "Mul oli kubemes valu, pöia peal oli valus. Käisin vahepealt doktor [Mihkel] Mardna juures, äkki on väsimusmurd. Vaimselt hästi raske periood, aga suutsin ennast kokku võtta."

"See oli kindlasti mu raskeim maraton, nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Vahepeal olin juba sellise mõttega, et äkki tulen maha, ei ole minu päev. Aga mul on sees selline võistlejahing, see publik raja ääres... Täna olid nemad, kes ei lubanud mul maha tulla. Igalt poolt kuulsin."

Intervjuu hetkel ei teadnud Liis-Grete, kuidas tema abikaasal läks. Hanna Hinsberg sai talle häid uudiseid edastada. "Päriselt? Oh my god. Äge! See on kõva, Hussarid tegid täna hea töö!" rõõmustas Liis-Grete Hussar.

Tallinna Maratoni põhidistants Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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