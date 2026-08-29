Maastikurattasarja finaaletapil triumfeerisid Tarassov ja Uibokand

Laupäeval Kõrvemaal sõidetud Bosch Eesti maastikurattasarja finaaletapi võitis meeste arvestuses Kirill Tarassov, naistest oli kiireim Janelle Uibokand. Sarja üldvõidu teenis meeste seas kolmandat korda Josten Vaidem ja naiste arvestuses kuuendat korda Greete Steinburg.

Südapäeval startinud 47 km pikkuse põhisõidu raja kiires algusosas püsis 12-liikmeline juhtgrupp koos. Pukimäel pandi gaasi juurde ning kahekesi said eest ära sarja liider Jostem Vaidem (Fixus) ja Murla Team'i esindaja Kirill Tarassov, kolmandana läbis vahefiniši väikese vahega liidreid jälitav Peeter Tarvis (Veloteek), kellel õnnestus hiljem järele saada.

Nii jätkati kolmekesi kuni sõidu lõpuni, kus oma teravust näitas hooaja esimese võidu saanud Tarassov, lõpetades sõidu ajaga 1:36.18. Ta edestas senini vaid võite tunnistanud Vaidemit nelja sekundiga. Tarvis kaotas võitjale 22 sekundiga.

"Hommikust saati tundsin, et jalg on päris hea, aga poleks uskunud, et suudan esimestega koos lõpuni sõita. Vahefinišis saime kahekesi eest ära, aga Josten ei tahtnud mind tasuta finišisse vedada, nii tuli Peeter Tarvis meile järele. Kolmekesi minnes sain ca kilomeeter enne lõppu esimesena tehnilisele lõigule peale, sealt välja tulles panin punni põhja ning õnnestus teistelt 20 m eest ära saada," oli hooaja esimese võidu saanud Tarassov oma sõiduga rahul.

Bosch Eesti maastikurattasarja 12. hooaja võitis kindlalt ka kahel eelmisel hooajal triumfeerinud Vaidem, kes teenis sel hooajal viis võitu ja ühe teise koha. Hooaja kokkuvõttes võttis teise koha Tarvis ning kolmanda koha sõitis välja Tarassov.

Naiste seas oli enne sõitu õhus võimalus väärata seekord eemalolnud Greete Steinburgi hooaja üldvõitu. Selleks pidanuks tema lähimad ohustajad lõpetama absoluutarvestuses paremal kui 50. kohal. Ainsana jõudis sellele kohale lähedale Janelle Uibokand, kes teenis naiste seas esikoha ja absoluutarvestuses 66. koha (1:50.17). Teise koha sõitis ajaga 1:52.53 välja Triin Rast ning kolmanda koha sai eelmise etapi võitnud lätlanna Evelina Ermane-Marcenko ajaga 1:55.03.

"Ma käisin varem rada vaatamas, kui nädala sees oli veel korralik bassein rajal, siis täna oli juba palju parem, mõnus ja kiire. Tallinna maratoni rada on mulle alati meeldinud. Stardist minnes sain juba teistest naistest ette ja tegin oma sõitu," rääkis Uibokand.

Janelle Uibokand. Autor/allikas: Kristjan Kivistik

Hooaja kokkuvõttes tuli naiste seas kuuendat korda ja seitsme aasta pikkuse pausi järel sarja võitjaks Greete Steinburg. Teisena lõpetas pika hooaja lätlanna Ermane-Marcenko ning kolmandaks sõitis end Uibokand.

17km pikkuse poolmaratoni võitis poistest KJK esindaja Kevin Teeäär ajaga 36:30, tüdrukute kiireim oli Haanja Rattaklubi tüdruk Marta Mõttus ajaga 37:44. Sarja kokkuvõttes olid poolmaratoni poiste arvestuse parim Kaarel Laansoo, kes võitis sõidetud neljast etapist neli ning tüdrukute seas Mõttus.

Tiimide arvestuses võidutsesid nii laupäevasel etapil kui ka sarja kokkuvõttes Murla Team ja naiste seas RedBike Naiste Team I. Poolmaratoni võistkondlikus arvestuses olid nii poiste kui ka tüdrukute seas parimad Porter Racingu noored ratturid. Kokku osales Aegviidus startinud võistlussõitudes ligi 700 ratturit, lisaks toimusid ka ajavõtuta lastesõidud erinevas vanuses mudilastele.

Bosch Eesti Maastikurattasarja 13. hooaeg stardib juba järgmise aasta maikuus, sarjale registreerumine avaneb oktoobri lõpus.