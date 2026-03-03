Haanja maraton toimub soojakraadide kiuste

Üle ootuste ilus talv hakkab jõudma lõpule ja sellega seoses ei ole soojakraadid jätnud puutumata ka Haanja suusaradu. Sulailm on tekitanud olukorra, kus 48. Haanja maratoni rada vajab parandamist, kuid teisipäevase seisuga on korraldajad optimistlikud ja liiguvad edasi plaaniga, et 48. Haanja maraton toimub.

48. Haanja maratoni rajameistri Timo Palo hinnangul on üldine lume seis hoolimata soojakraadidest enamuse raja pikkusest hea. "Üldine lume seis rajal on siiski hea. Kuigi rajal on mitmeid kohti metsa all ja ka lagedatel, kus lumekiht on praktiliselt olematu ja maapind paistab, siis pole see peamine probleem. Need kohad on labidatööga lapitavad," sõnas Palo.

Vaadates ilmaprognoosi, suurt lootust külmakraadidele pole, kuid Palo oli optimistlik. "Neljapäevast alates peaks tuuled pöörduma rohkem põhjakaarde ja suurenema kõrgrõhkkonna mõju, mis võiks anda lootust öisele jahtumisele ja pidurdaks ka päevast sulamist. See on see koht, kus peamine labidatöö raja parandamiseks algab," kirjeldas Palo olusid.

Ka 48. Haanja maratoni peakorraldaja Aare Eiche sõnul ei ole hetkel põhjust maratoni toimumises kahelda. "Jah, raja olukord ei ole kindlasti nii suurepärane nagu me seda sooviks. Ootamatud soojakraadid ühes kevadiste vihmadega on teinud palju kahju, kuid siiski on Haanja rajad suusatatavad. Oleme ka varasemalt sarnases olukorras olnud ja ühes kogukonnaga oleme siiski raja parandamiseks võimalused leidnud. Oleme ka sel korral valmis kasvõi viimse hetkeni labidatööd tegema selleks, et sadadel suusatajatel säiliks võimalus oma hooaeg Haanjas lõpetada," lausus Eiche.

Küll aga kinnitas ta, et raja osas on muudatused paratamatud. "Hetkeseisuga on stardi- ja finišiala vee all, see tuleb meil kindlasti ümber mängida. Lisaks oleme äraootaval seisukohal ilma osas järgmiste päevade lõikes. Hoiame oludel silma peal ning neljapäeval, 5. märtsil saame anda täpsema info selle kohta, millisel rajal täpselt 48. Haanja maraton suusatatakse," ütles Eiche.

Praeguse seisuga toimuvad ka laupäevased Farmi lastesõidud ja pühapäeval toimuv 1. Haanja Vabamaraton. 48. Haanja Maraton sõidetakse laupäeval, 7. märtsil.