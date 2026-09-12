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Nurme: ei oleks 20 aastat tagasi arvanud, et olen ikka number üks

Kergejõustik
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Kergejõustik

Laupäeval selgusid Tallinna Maratoni poolmaratoni distantsi ja 10 km Sügisjooksu võitjad.

Esmakordselt läbiti Tallinna tänavatel poolmaraton alla ühe tunni, kui Keenia jooksja Vincent Kiptoo suutis 21,1-kilomeetrise raja läbida 59 minuti ja 48 sekundiga. Parima Eesti mehena lõpetas viiendal kohal Leonid Latsepov, ajaks üks tund, neli minutit ja 20 sekundit. Isiklikust rekordist jäi puudu 19 sekundit.

"Unistasin täna sellest, et joosta isiklik rekord. Kahjuks jäi veidike sellest puudu, aga pole hullu. Jooksin üksi terve tee ja distantsi teisel poolel tempo juba hakkas langema ja viimased neli kilomeetrit vaevlesin. Oli raske ja jalad olid rasked. Peale Ristiku tänava tõusu jalad enam ei taastunud ja lõpuspurti ka ei tulnud, et ei olnud kellegagi võidelda ainult iseendaga," võttis Latsepov jooksu kokku.

Naiste poolmaratoni võitis samuti Keenia jooksja Regina Wambui Ndungu. Temagi püstitas Tallinna Maratoni jooksude raames uue rekordi ajaga üks tund, seitse minutit ja 35 sekundit. Kuuenda koha sai Pille Hinn, kes läbis poolmaratoni ühe tunni, 23 minuti ja kahe sekundiga.

"Olen väga rahul, sest mul see hooaeg pole parim olnud. Mul oli vigastus ja lihtsalt proovin treenida rahulikult ja vaikselt. Alguses plaanisin minna 3.55-4.00 tempos. Finišis oli näha, et ma sain selle eesmärgi, aga viimased viis [kilomeetrit] olid ikkagi väga rasked," rääkis Hinn.

10 kilomeetri pikkuse Tallinna Sügisjooksu võitis Tiidrek Nurme kümnendat korda. Tema võiduaeg oli 30 minutit ja 35 sekundit. Järgmisi edestas Nurme rohkem kui minutiga.

"Ma olen ise publiku hulgas selles mõttes, et ma ei oleks seda 20 aastat tagasi arvanud, et 20 aasta pärast ma olen ikka siin poodiumil number üks. Ilmselgelt on see üks suur ime. Ma arvan, et seda ei ole üldse lihtne järgi teha, just sportlase pikaajalisus, aga eks muidugi see on kõik tänu korraldajatele. See üritus on kokku pandud suurepäraselt ja siia on alati põhjust tulla ka olnud," ütles Nurme.

Naistest oli kiireim ajaga 36 minutit ja 27 sekundit Minna Kelk, kes parandas oma isiklikku rekordit pea 40 sekundiga. "Läksin starti plaaniga võita. Ja õnneks täitus ja vist isiklik rekord tuli ka. Olen väga rahul. Eelmisel aastal olid Riias täpselt samad tingimused. Ei ole hullu, et viimasel kilomeetril lombid olid juba küllaltki sügavad. Tuli trassi natukene valida, aga ei häirinud," sõnas Kelk.

Pühapäeval selguvad Eesti meistrid maratonidistantsil.

Toimetaja: Henrik Laever

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