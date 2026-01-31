Klassikasprindis tulid Eesti meistriks Himma ja Pulles

Vahetult enne Milano Cortina taliolümpiamänge peetakse Otepääl murdmaasuusatamise Eesti meistrivõistluseid. Võistlustules on ka kõik Itaaliasse minevad suusatajad peale Alvar Johannes Alevi.

Laupäeval Otepääl toimunud Eesti meistrivõistlustel klassikasprindis oli stardis ka kuus olümpiale minejat. Sportlased otsustasid kodusel võistlusel starti tulla erinevatel põhjustel, kuid peamiselt oli see sobilik intensiivse treeningu asemel.

Meeste seas võitjaks tulnud Martin Himma tunneb end olümpiamängude eel kindlalt. "Ma ütleks, et kui sellises konkurentsis kuld võtta, siis halb ei saa olla. Tundsin ennast täitsa hästi. Olümpiaks on vaja teha paar asja paremini ja saab veel paremini," rääkis Himma.

Himma eesmärk on olümpial jõuda 30 parema sekka, rahulolu pakub koht esikahekümnes. Enim ootab ta olümpial 10 kilomeetri uisudistantsi.

"Hooaja algus polnud nii hea kui lootsin. Palju kordi on jäänud top30-st puudu. Loodetavasti tippvorm tuleb täpselt olümpia ajaks ja hooaja parimad tulemused tulevad seal," sõnas Himma.

Naiste seas võidutsenud Mariel Merlii Pulles läheb olümpiale teist korda. Kuu aega tagasi haige olnud sportlase sõnul on vorm nüüdseks okei. Olümpial tuleb võistluste eel teha lihtsalt õige soojendustrenn.

"Unustame kõik ära, mis sel aastal juhtunud on ja alustame otsast, midagi tagasi muuta ei saa. Kui nüüd aus olla, siis pole see aasta läinud nii nagu soovisin. Ma ei oskagi öelda, mis minu reaalne eesmärk on, sest ma ei ole saanud oma tegelikku taset näidata, mille nimel suvel trenni tegin. Nii et vaatame, mis Itaalias saama hakkab," ütles Pulles.

Oma esimesele olümpiale läheb vastu Karl Sebastian Dremljuga. Tema ootab olümpial enim sprindisõitu. "Praegu veel väga hea vorm ei ole, aga see on minu puhul tavaline sellise treeningkoormuse pealt. Pigem on kõik positiivne, tervis on korras püsinud ja see on kõige olulisem. " sõnas kodustel meistrivõistlustel viiendaks tulnud Dremljuga.

Lisaks sprindisõidule ootab ta ka tiimsprinti, milles võistleb koos hea sõbra Himmaga. "Rahulolu pakuks ikkagi sprindis top30 koht, et siis võib olümpialt tagasi tulla hea tundega. Muidu jääks kripeldama ja tekiks rohkem küsimusi," lisas Dremljuga.

Olümpiani jäänud nädala jooksul kavatsevad sportlased nautida koduseid radu ning korralikult puhata.