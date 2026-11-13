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Neli Eesti suusatajat jõudis Olosel sprindis veerandfinaali

Suusatamine
Martin Himma
Martin Himma Autor/allikas: Mikko Stig, Bildbyrån
Suusatamine

Eesti murdmaasuusatajad avavad traditsiooniliselt hooaja esimese lume võistlusel Soomes Olosel. Klassikasprindis jõudis kvalifikatsioonist edasi kolm Eesti meest ja üks naine.

Naiste kvalifikatsiooni kiireim oli sakslanna Laura Gimmler, Mariel Merlii Pulles kaotas talle 8,70 sekundiga, pääsedes 20. ajaga edasi. Teiloora Ojaste oli kvalifikatsioonis 36. (+17,08), Gerda Kivil 39. (+19,26) ja Teesi Tuul 42. (+20,37). Anni Lii Unn sai 59. (+37,38) ja Eneli Mens 66. koha (+43,60).

Pulles sõitis esimeses veerandfinaalis, mille võitis samuti Gimmler, eestlanna lõpetas viiendana ega pääsenud edasi.

Sakslannad võtsid lõpuks kaksikvõidu, Gimmler edestas koondisekaaslast Coletta Rydzekit 0,16 sekundiga. Kolmandana lõpetas itaallanna Iris de Martin Pinter (+0,68).

Meeste kvalifikatsioonis näitas kiireimat minekut soomlane Niilo Moilanen. Karl Sebastian Dremljuga pääses edasi 19. (+9,45), Christopher Kalev 20. (+9,53) ja Martin Himma 21. ajaga (+9,91).

Henri Roos oli 32. (+12,46), Stefan Kivil 40. (+14,62), Toni Andree Saarepuu 41. (+14,67), Ralf Kivil 44. (+14,94), Artur Hallik 65. (+20,63), Raimond Kaup 69. (+22,93), Kennet Luuk 72. (+24,96) ja Rico-Marcus Luik 80. (+30,62). Albert Unn ja Ralf Mae ei startinud.

Himma ja Kalev võistlesid esimeses veerandfinaalis, saades vastavalt neljanda ja viienda koha ehk edasi ei pääsenud. Dremljuga laeks jäi samuti veerandfinaal, olles neljanda veerandfinaali viies mees.

Meeste sprindi võitis norralane Erik Valnes, kes edestas finaalis 0,19 sekundiga austerlast Benjamin Moserit ja 0,33 sekundiga Moilaneni.

Laupäeval on Olosel kavas meeste ja naiste 10 km klassikasõidud ning pühapäeval 10 km vabatehnikasõidud.

Toimetaja: Maarja Värv

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