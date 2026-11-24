Senegali mängijad lahkusid jaanuari keskel toimunud suurturniiri finaalis kohtuniku otsuste vastu protesteerides väljakult, naasid veerand tundi hiljem ning krooniti lõpuks meistriks.

Maroko jalgpalliliit esitas seejärel ametliku kaebuse Aafrika jalgpallikonföderatsioonile (CAF). Apellatsioonikomisjon otsustas märtsi keskel, et Senegal lahkus väljakult peakohtuniku loata, mistõttu määrati neile 0:3 loobumiskaotus ning Marokost sai Aafrika meister.

Senegali jalgpalliliit kaebas CAF-i apellatsioonikomisjoni otsuse edasi CAS-i ning teisipäeval teatas spordikohus, et rahuldas Senegali apellatsiooni ja tühistas CAF-i otsuse. Seega kuulub Aafrika meistritiitel taas Senegalile.

Kolmeliikmeline CAS-i kolleegium põhjendas, et kuna mõlemad meeskonnad olid pärast Senegali mängijate väljakule naasmist väljendanud valmisolekut kohtumist jätkata, kuulus otsus mängu jätkamise või lõpetamise kohta peakohtuniku ainupädevusse. CAS leidis, et turniiri reeglid 82 ja 84, mille alusel võinuks Senegali mängu kaotajaks kuulutada, kehtisid üksnes juhul, kui meeskonna käitumine sunnib kohtunikku mängu lõplikult katkestama. Kuna peakohtunik otsustas kohtumist jätkata, ei olnud need sätted CAS-i hinnangul antud juhul kohaldatavad.

Senegali jalgpalliliit tähistas CAS-i otsust sotsiaalmeedias, avaldades foto jaanuaris võidukarikat kergitanud meeskonnast ja lisas sellele teksti: "Taas ja igavesti Aafrika meistrid."

CAF ei ole veel CAS-i otsust kommenteerinud, kuid konföderatsiooni president Patrice Motsepe on korduvalt kinnitanud, et CAF austab CAS-i otsust ja järgib seda.