Lumelaudur Laura Anga alustas Hiinas MK-hooaega

Laura Anga
Laura Anga Autor/allikas: Priidik Vesi
16-aastane lumelaudur Laura Anga võttis varahommikul osa Hiinas Secret Gardenis toimunud Big Air maailmakarikaetapist ja saavutas 20. koha.

Esimese sõidu eest teenis Anga 63,25 punkti, millega asetus esialgu 30 osaleja seas 15. kohale. Teise sõidu järel teenisid paar sportlast temast kõrgemaid punkte ja lõpparvestuses jäi Angale 20. koht.

Noor lumelaudur jäi võistlusega rahule. "Proovisin ja tegin esmakordselt võistlusel perfektselt ära backside 9," lausus ta.

"Siis ma otsustasin, et proovin uut trikki, mis on backside 1080, aga ma ei saanud hüppe peal head tõmmet sisse ja natuke jäi puudu. Hüpe oli hästi ehitatud, hea pikk maandumine, kõik oli hästi mõnus ja läks väga laugelt."

Järgnevalt suundub Anga Pekingisse ja sealt otse edasi USA-sse, kus toimuvad järgmised maailmakarikaetapid Big Airis ja rennisõidus.

Toimetaja: Siim Boikov

