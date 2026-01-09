X!

Laura Anga sai Aspeni MK-etapil 22. koha

Lumelauasõit
Laura Anga
Laura Anga Autor/allikas: Priidik Vesi
Lumelauasõit

Lumelaudur Laura Anga sai USA-s Aspenis toimunud naiste pargisõidu MK-etapi kvalifikatsioonis 22. koha.

Anga kogus esimeses sõidus 42,83 punkti ning platseerus 14. kohale. Teises sõidus ei õnnestunud tal skoori parandada ning kokkuvõttes jäi talle 22. koht. Finaali pääses kaheksa parimat.

Anga sõnul oli võistlusele eelnenud periood erakordselt pingeline. "Võistluse eel läks halvasti kõik, mis sai halvasti minna. Reisisin võistluspaika koos emaga kahe erineva lennuga – ema lend tühistati ning minu varustus jäi Soome pidama. Pidin kaks päeva üksi Denveris olema ja treeninguteks rendivarustuse hankima. Leidsin sarnase laua nagu mul endal, kuid ülejäänud varustuse kvaliteet ei olnud kuigi hea," kirjeldas ta.

Võistluseelne päev andis aga kvalifikatsiooniks enesekindlust. "Õnneks jõudis mu varustus päev enne võistlust kohale. Hüppeid olin eelnevatel päevadel testinud vaid paaril korral ning reilidel harjutanud ainult ühte elementi. Võistluseelsel treeningul sain aga viie ringiga peaaegu kõik plaanitu läbi proovida," ütles Anga.

Võistlusega jäi sportlane üldjoontes rahule. "Esimene sõit ei olnud kõige puhtam, aga jäin kenasti püsti. Viimasel reilil läksin kindla peale välja ja tegin triki, mille osas tundsin end enesekindlalt ja see tuli ka ilusti välja."

Olümpiamängude kvalifikatsiooniperioodil ootab Angat ees veel üks MK-etapp Šveitsis Laaxis. "Seal saan võistelda koos oma treeneri Ranno Maasikmetsaga. Park on seal korralik ja kindel ning usun, et ka võistlustingimused saavad olema head," lisas ta.

Toimetaja: Henrik Laever

