Eesti lumelaudur Laura Anga tegi Šveitsis hooaja parima etteaste

16-aastane Anga sai esimesel laskumisel 45,43 ja teisel 44,56 punkti. See tähendas 33 osaleja seas 17. koha. Finaali pääses kümme paremat, neist viimasena viis edasi tulemus 55,46 punkti.

Anga kava koosnes mõlemas sõidus järgmisest trikkidest: cab 180, front blunt 450, switch backside 540, frontside 360, backside 720 ja Miller flip 540.

Tulemus oli viie koha võrra parem kui hooaja esimesel pargisõidu MK-etapil Snowmassis. Samuti on see kõrgem kui parim tulemus Big Airis, mis on 20.

"Mõlemad sõidud õnnestusid. Esimeses sõidus teenisin 45,43 punkti. Lootsin skoori teises sõidus skoori parandada, kuid kahjuks nii ei läinud," ütles Anga. "Rajaolud olid head, raskusi oli vaid hoo leidmisega. Üldiselt võin jääda rahule, sest punktide poolest olen parema tulemuse saavutanud vaid Calgary MK-etapil."

Olgugi, et tegemist oli viimase MK-etapiga enne olümpia kvalifikatsiooniperioodi lõppu, jääb Anga jaoks olümpiale pääsemine lahtiseks. "Hetkel olen esimesena joone all, kuid lähtuvalt minust eespool olevate sportlaste ja riikide otsustest võib olukord võib veel muutuda – selgus saabub juba järgmisel nädalal."

Hiinas Dongbeiyas toimuval lumelauakrossi MK-etapil tegi kaasa Mai Brit Teder, kes sai kvalifikatsiooni avalaskumisel kirja aja 42,25 ja teisel 42,65, mis olid oma laskumistel vastavalt 42. ja 31. tulemus.

Lõppvõistlusele ei pääsenud temagi. Esimesel laskumisel viis kümne hulka aeg 39,00 ja teisel laskumisel, kus selgitati veel kuus edasipääsejat, tagas koha 16 seas aeg 39,18.