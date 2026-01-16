X!

Eesti lumelaudur Laura Anga tegi Šveitsis hooaja parima etteaste

Lumelauasõit
Laura Anga
Laura Anga Autor/allikas: SCANPIX / Getty Images via AFP
Lumelauasõit

Eesti lumelaudur Laura Anga sai Šveitsis Laaxis toimuval maailmakarikaetapil naiste pargisõidu kvalifikatsioonis 17. koha ega pääsenud lõppvõistlusele.

16-aastane Anga sai esimesel laskumisel 45,43 ja teisel 44,56 punkti. See tähendas 33 osaleja seas 17. koha. Finaali pääses kümme paremat, neist viimasena viis edasi tulemus 55,46 punkti.

Anga kava koosnes mõlemas sõidus järgmisest trikkidest: cab 180, front blunt 450, switch backside 540, frontside 360, backside 720 ja Miller flip 540.

Tulemus oli viie koha võrra parem kui hooaja esimesel pargisõidu MK-etapil Snowmassis. Samuti on see kõrgem kui parim tulemus Big Airis, mis on 20.

"Mõlemad sõidud õnnestusid. Esimeses sõidus teenisin 45,43 punkti. Lootsin skoori teises sõidus skoori parandada, kuid kahjuks nii ei läinud," ütles Anga. "Rajaolud olid head, raskusi oli vaid hoo leidmisega. Üldiselt võin jääda rahule, sest punktide poolest olen parema tulemuse saavutanud vaid Calgary MK-etapil."

Olgugi, et tegemist oli viimase MK-etapiga enne olümpia kvalifikatsiooniperioodi lõppu, jääb Anga jaoks olümpiale pääsemine lahtiseks. "Hetkel olen esimesena joone all, kuid lähtuvalt minust eespool olevate sportlaste ja riikide otsustest võib olukord võib veel muutuda – selgus saabub juba järgmisel nädalal."

Hiinas Dongbeiyas toimuval lumelauakrossi MK-etapil tegi kaasa Mai Brit Teder, kes sai kvalifikatsiooni avalaskumisel kirja aja 42,25 ja teisel 42,65, mis olid oma laskumistel vastavalt 42. ja 31. tulemus.

Lõppvõistlusele ei pääsenud temagi. Esimesel laskumisel viis kümne hulka aeg 39,00 ja teisel laskumisel, kus selgitati veel kuus edasipääsejat, tagas koha 16 seas aeg 39,18.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

16:07

Maaris Meier alustas Portugalis hooaega seitsmenda kohaga

15:39

Ilves näitas Oberhofis lootustandvat hüpet

15:33

VAATA OTSE | Viimastena tulevad EM-i jääle jäätantsijad Uuendatud

15:14

Sesks teeb M-Spordis taas pool hooaega kaasa

15:03

VAATA OTSE | Ruhpoldingis sõidetakse viimane naiste sprint enne olümpiat Uuendatud

14:36

Eestis toimuv noormeeste U-17 EM-finaalturniir ootab vabatahtlikke

14:04

Eesti lumelaudur Laura Anga tegi Šveitsis hooaja parima etteaste

13:50

Gröönimaa sportlased kaaluvad olümpiale jõudes meelsuse avaldamist

13:12

Varikov tuli juunioride karikaetapil viiendaks ja Udam üheksandaks

12:40

Poom viskas taas korralikult punkte, aga ülikooli kehv seeria jätkub

laskesuusatamine

15:03

VAATA OTSE | Ruhpoldingis sõidetakse viimane naiste sprint enne olümpiat Uuendatud

13:50

Gröönimaa sportlased kaaluvad olümpiale jõudes meelsuse avaldamist

13:12

Varikov tuli juunioride karikaetapil viiendaks ja Udam üheksandaks

15.01

Suurepärane esitus tõi Eesti teatemeeskonnale Ruhpoldingist viienda koha Uuendatud

jäähoki

15.01

Häid sööte jaganud Rooba aitas koduklubi suure võiduni

14.01

Tampa Bay Lightningu vägev võiduseeria sai jätku

13.01

NHL-i esindajad jäid Milano Cortina hokiareeniga rahule

13.01

Tampa Bay rännak Philadelphiasse lõppes kahe kindla võiduga

freestyle suusatamine

15.01

Henry Sildaru võistlus Laaxi MK-etapil ei õnnestunud

11.01

Kelly Sildaru: sain sooritada kava, mida plaanisin näidata Hiinas

10.01

Kelly Sildaru sai Aspenis seitsmenda koha, Henry jäi esikümnest välja

09.01

Henry Sildaru pääses MK-sarjas esmakordselt pjedestaalile

kahevõistlus

15:39

Ilves näitas Oberhofis lootustandvat hüpet

14.01

Suurvõistlus võib tuua Tehvandile kauaigatsetud täienduse

11.01

Markvardt: esimesed päevad olid meie jaoks väga pingelised

11.01

Teder: üks kord aastas on MK-sarjas vinge, aga ega meil siia veel asja pole

suusatamine

15.01

Jaanuaris saabunud talv rõõmustab Tartu maratoni läbiviijaid

15.01

Eesti suusataja tarvitas enne karjääri viimast võistlust kokaiini

13.01

Laupäevane Viru Maraton on juubelihõnguline

04.01

Õed Kaasikud jäid kuu enne olümpiat haigeks

kiiruisutamine

11.01

Liiv sai EM-i 500 meetri distantsil viienda koha

10.01

Liiv: kiirema viimase ringiga oleks hõbemedal ära tulnud

09.01

Marten Liiv võitis EM-il pronksmedali

25.12

Prantsusmaa kinnitas esimesed olümpiakoondislased

suusahüpped

11:17

Eesti suusahüppaja Andero Kapp piirdus Sapporos eelvõistlusega

15.01

Norra suusahüppeskandaali keskmes olnud taustajõud said pika võistluskeelu

14.01

Suurvõistlus võib tuua Tehvandile kauaigatsetud täienduse

06.01

Prevc võitis kindlalt Nelja hüppemäe turnee

iluuisutamine

15:33

VAATA OTSE | Viimastena tulevad EM-i jääle jäätantsijad Uuendatud

09:26

TÄNA OTSE | Petrõkina alustab EM-i vabakava liidrikohalt

15.01

Gruusia paar sai hõbeda ja pronksi järel ka kulla Uuendatud

15.01

Vennad Selevkod uisutasid EM-i lühikavas esikolmikusse Uuendatud

mäesuusatamine

14.01

Shiffrin näitas oma meelisalal võimu

11.01

Tormis Laine: tuleb teha radikaalsem muutus ja naasta baasasjade juurde

10.01

Odermatt näitas kodupubliku ees klassi, Laine piirdus ühe laskumisega

10.01

Vonn pani oma kogemused maksma

jääkeegel

15.01

Kaldvee – Lill alustasid võiduga koduste konkurentide üle

15.01

OM-iks valmistuvad Kaldvee ja Lill testivad vormi kodusel MK-etapil

08.01

Tallinna kurlingu MK-etapil osaleb neli olümpia võistkonda

05.01

Randver meenutas kurlingu maaletoomist: sel teekonnal on õnne olnud

lumelauasõit

14:04

Eesti lumelaudur Laura Anga tegi Šveitsis hooaja parima etteaste

13.01

Esimese olümpiapronksi võitnud lumelaudur jäi laviini alla ja hukkus

09.01

Laura Anga sai Aspeni MK-etapil 22. koha

23.12

Kaksikõed Tederid valmistuvad Milano Cortina olümpiaks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo