Sildaru OM-i eel: tase võib-olla tõusnud polegi, aga tipus on tihedam

Freestyle-suusatamine
Foto: Kuvatõmmis
Freestyle-suusatamine

Neli talve tagasi Pekingi OM-ilt Eestile viimase 15 aasta ainsa taliolümpiamedali toonud freestyle-suusataja Kelly Sildaru sõnul on tal pärast pikka vigastuspausi hea tunne taas võistlusradadel olla ning ta loodab, et saab Milano Cortina olümpial olla hooaja parimas vormis.

Sildaru lõpetas detsembris Hiinas enam kui aasta kestnud võistluspausi, kui sai MK-etapil kaheksanda koha. Jaanuari esimeses pooles teenis ta Aspeni MK-etapil seitsmenda koha ning oli siis eelmise nädala lõpus X-mängudel samuti seitsmes.

"Tunne on hea, aga harjumatu, sest vigastuspaus on nii pikk olnud," rääkis Sildaru ERR-ile. "Mul on hea meel, et keha on taastunud ja saan jälle võistelda. Mingeid tagasilööke pole olnud, aga kui mõlemad põlved on opereeritud, eks nad annavad vahepeal tunda. See pole aga midagi hullu ega sega treenimist ja võistlemist."

Kui Sildaru võitis Pekingis olümpiapronksi pargisõidus ja on võistelnud ka Big Airis, siis sellel hooajal keskendub 23-aastane eestlanna vaid rennisõidule. "Ma arvan, et see on minu treeninguid mõjutanud väga positiivselt. Kuna ma olen kogu aeg keskendunud kolmele alale, on vahelduseks väga hea hoida fookust vaid ühel alal. Ma arvan, et see annab palju rohkem arenemisruumi, kui saan ühele alale keskenduda. Mul on hea meel, et ma selle otsuse tegin," tõdes ta.

Juba kümme aastat maailma tippu kuulunud eestlana jaoks on need teised olümpiamängud. "Mul on praegu veel nii raske öelda, mida ma ootan! Eks ma siiamaani olen kõige rohkem oodanud seda, et sinna kohale jõuaksin, et ei tuleks mingit uut vigastust. Läheme veel treeninglaagrisse, ka sellega loodan, et kõik sujub ja mingeid tagasilööke ei tule. Ma ei ole endale mingeid tulemuspõhiseid eesmärke seadnud, pigem mingi konkreetne run, mida tahaksin teha. Loodetavasti saan Šveitsis treeninglaagris neid harjutada."

Sildaru sõnul on raske hinnata, kui lähedal ta oma tippvormile on. "Sellest sõidust, mille tegin neli aastat tagasi olümpial, ma liiga kaugel ei ole. Ka mu Aspeni MK-sõit ei olnud veel päris see, aga kui olen viimase kolme aasta jooksul võistelnud enam-vähem neli korda, siis selle aja peale oli see üks mu parimaid sõite. Olen võimeline kõvasti rohkemaks ja loodan, et suudan ka olümpial oma parima välja tuua."

Sildaru vigastuspausi ajal on freestyle-suusatamises esile kerkinud uued nimed, näiteks 15-aastane austraallanna Indra Brown, kes sai rennisõidus 90 punktiga hõbemedali. "Tipus on kindlasti tihedamaks läinud. Tase võib-olla nii palju tõusnud ei olegi, küll on rohkem inimesi, kes suudavad sarnase taseme välja sõita," sõnas Sildaru.

Toimetaja: Anders Nõmm

