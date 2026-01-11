Kelly Sildaru: sain sooritada kava, mida plaanisin näidata Hiinas

"Võistluspäeva juures oli kõige olulisem see, et sain sooritada kava, mida plaanisin esialgu näidata Hiinas Secret Gardenis," lausus treener Mihkel Ustavi hoolealune. "Tööd tuleb veel teha kõrguste ja puhtusega, kuid heameelt võib tunda selle üle, et Mihkli sõnul tegin täna viimase kolme aasta kõige parema sõidu."

"Alley-oop viied, mis me finaaliks juurde võtsime, ei ole mul veel nii head kui aastaid tagasi, aga nendega tuleb veel lihtsalt tööd teha. Võrreldes Hiinaga parandasin oma positsiooni ühe võrra. Kui Hiinas jäin ma kaheksandaks suuresti seetõttu, et üks võistleja katkestas ja üks kukkus mõlemal sooritusel, siis sel korral sõitsin ma ise oma seitsmenda koha välja - võin selle üle uhke olla."

Kui viimasel maailmakarikaetapil ja Aspeni kvalifikatsioonis sportlasel närvi sees ei olnud, siis finaalvõistlusel olid asjad teisiti. "Eks see tuleneb sõidu raskusest – kuna soovisin esitada keerulisema kava, oli pinge rohkem üleval," tunnistas sportlane.

"Mõjutas kindlasti see, et ma ei ole saanud esitatud trikke kuigi palju harjutada. Paremale poole alley oop viite ma tegin siinsel treeningul vigastuse järel esimest korda – see oli kindlasti üks väike võit, mis aga lisas omajagu närvipinget."

Finaalvõistlus viidi läbi ühiselt meestega. Henry Sildaru teenis meeste arvestuses 40,75 punktiga 11. koha. Finaalvõistlust saatsid mitmed suuremad ja väiksemad kukkumised, millest tõsisem oli kohe meeste esimese sõidu alguses.

"Kukkumisi on raske vaadata ja kindlasti mõjutab see mingil määral ka kõigi teiste sportlaste sooritust, kuid õnneks ei olnud mina see, kes pidi vahetult peale kukkumist rajale minema, aga ka sel juhul tuleb keskenduda ennekõike oma sooritusele," lausus Kelly Sildaru.

Olümpia kvalifikatsiooniperioodi lõpuni on jäänud veel nädal. "Raske on öelda, mida ma olümpiamängudelt ootan. Hetkel olen faasis, kus tahan lihtsalt sinna jõuda," jätkas Pekingi pronksmedalist.

"Eks ma ikka muretsen selle pärast, kas ma ikka jõuan OM-ile ning et ega ma uuesti vigastada ei saa. Jäänud on veel üks võistlus – ülejärgmisel nädalal toimuvad X-mängud. Eesmärk on sõita hästi ja turvaliselt, et ei juhtuks ühtegi õnnetust."